Штрафом обернулось для жительницы Томска записанное видеообращение президенту Владимиру Путину.

Как сообщает «ТВ2», суд признал её виновной по статье 20.2. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Своё видео женщина записала 15 июня, возле здания областной администрации, совместно с двенадцатью другими местными жителями. В нём они пожаловались на коррупцию в правоохранительных органах.

«Мы, участники массовой протестной голодовки в поддержку вашей борьбы с коррупцией, объявленной Вами в Российской Федерации, посылаем Вам письмо таким необычным способом, потому, что обычным способом — электронной почтой и обыкновенной почтой — письма до Вас не доходят. Город погряз в коррупции, коррупционисты да коррупционеры, оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, следственный комитет. Поэтому мы просим Вас прислать комиссию и помочь нам и вам в борьбе с коррупцией», — заявили они в ролике.

Пока решение о штрафе в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в течение десяти дней в областном суде.