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#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В России продолжает расти число бедных

Сегодня 13:15
719
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Число россиян, чей доход ниже величины прожиточного минимума, по итогам первого квартала 2017 года, составило 22 млн человек.

По данным пресс-службы Росстата, это на 1,4 млн человек (то есть 6%) ниже, чем в аналогичном квартале прошлого года, однако гораздо выше, чем в IV квартале — на 7,2 млн человек больше (это почти 49%). Добавим, что на конец прошлого года в России зафиксировали 19,8 млн бедных граждан.

В настоящее время россиян с доходами ниже прожиточного минимума насчитывается 15% от общей численности жителей страны.

Средние доходы на душу населения в первом квартале текущего года были в 2,8 раз выше прожиточного минимума и составляли 27,7 тыс. руб. в месяц. Это больше на 1,2 тыс. руб. по сравнению с первым кварталом прошлого года, но ниже на 9,3 тыс. руб. по сравнению с октябрём-декабрём.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об увеличении прожиточного минимума на 2,2% в первом квартале текущего года.

Комментарии 11
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Прохожий
20 3
Слава "великому гребцу галерному" тьфу млять.
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жека
16 3
как же народ беднеет? везде пишут что наоборот богатеет и зарплата растёт ) на рублёвке наверное ((
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ЧИТАТЕЛЬ
21 4
Слава "великому гребцу галерному" тьфу млять.
...скоро эта "галера" потонет..вместе с "гребцами"..
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хунвэйбин
5 3
Нашему любимому Великому кормчему 10 000 лет жизни!
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работодатель
6 17
Правильно, что бы зарабатывать достойно, надо работать, как на галерах, а на минималке можно пинать воздух и чаи пить, с перекурами вприкуску )
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читатель
11 3
Правильно, что бы зарабатывать достойно, надо работать, как на галерах, а на минималке можно пинать воздух и чаи пить, с перекурами вприкуску )
а вы датель, только воздух портите, прикрыли бы ротик...
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?
2 0
Правильно, что бы зарабатывать достойно, надо работать, как на галерах, а на минималке можно пинать воздух и чаи пить, с перекурами вприкуску )
Расскажи какую работу за сколько даешь.
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Прохожий
13 3
...скоро эта "галера" потонет..вместе с "гребцами"..
Есть желание утопить эту мразь быстрее.
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Ветер перемен...
9 3
Те 6% умерли с голода. Народ,Навальный не идеал,но выбирать нам не приходится. Я также как и вы все опасаюсь очередного обмана. Если Лёшик нас всех грандиозно обманывает, то по ушам он получит. Но пока лично меня всё устраивает. Я готов выходить и выхожу на митинги. У каждого своё мнение,каждый решает сам. Только вот то,что творят Единорасы, уже не вкакие ворота не лезет.
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Денег *ука нет, а говно жрать не хочу!
3 3
Блин, сегодня зашел в Магнит. Хотел маслица прикупить. Такой стою возле витрины, беру пачки и читаю состав. Половина из них с пальмой!!! Причем ценник доходит до 60 рублей! Без пальмы масло стоит где-то 90-100 рублей за 180 граммов. Акуеть! То ли продаваны с катушек съехали и хотят мойкарман вывернуть на изнанку, то ли у производителей дела совсем плохи, что они задирают цены.

Ну вот вы сами посудите. С чего должно дорожать молоко? Электроэнергия в себестоимости копейки, бензин тоже, ТОГДА С КАКОГО хрена такой рост ЦЕН?????????????????????????????

Кто-нибудь объясните популярно!
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Мое имя
4 0
как же народ беднеет? везде пишут что наоборот богатеет и зарплата растёт ) на рублёвке наверное ((
Это они - наши депутаты и все остальные выше...чином богатеют. А так пыль в глаза пускают про рабочих людей , что у них якобы зарплата выросла на 0,00000000000002 % в 10 лет
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