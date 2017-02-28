Число россиян, чей доход ниже величины прожиточного минимума, по итогам первого квартала 2017 года, составило 22 млн человек.

По данным пресс-службы Росстата, это на 1,4 млн человек (то есть 6%) ниже, чем в аналогичном квартале прошлого года, однако гораздо выше, чем в IV квартале — на 7,2 млн человек больше (это почти 49%). Добавим, что на конец прошлого года в России зафиксировали 19,8 млн бедных граждан.

В настоящее время россиян с доходами ниже прожиточного минимума насчитывается 15% от общей численности жителей страны.

Средние доходы на душу населения в первом квартале текущего года были в 2,8 раз выше прожиточного минимума и составляли 27,7 тыс. руб. в месяц. Это больше на 1,2 тыс. руб. по сравнению с первым кварталом прошлого года, но ниже на 9,3 тыс. руб. по сравнению с октябрём-декабрём.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об увеличении прожиточного минимума на 2,2% в первом квартале текущего года.