Женщина похитила пять млн руб.
В Новокузнецке вынесли приговор за мошенничество 27-летней женщины — экс-руководителю одного из отделений банка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, она незаконно оформляла кредитные карты на клиентов банка без их ведома, а полученные средства тратила на свои нужды. Жертвами предприимчивой новокузнечанки становились пенсионеры.
В ведомстве уточнили, что она похитила деньги на общую сумму 4 млн 90 тыс. руб., большую часть суммы она уже возместила.
Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также с неё взыскали 1,6 млн руб. в пользу банка
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