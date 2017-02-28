Женщина похитила пять млн руб.

В Новокузнецке вынесли приговор за мошенничество 27-летней женщины — экс-руководителю одного из отделений банка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, она незаконно оформляла кредитные карты на клиентов банка без их ведома, а полученные средства тратила на свои нужды. Жертвами предприимчивой новокузнечанки становились пенсионеры.

В ведомстве уточнили, что она похитила деньги на общую сумму 4 млн 90 тыс. руб., большую часть суммы она уже возместила.

Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также с неё взыскали 1,6 млн руб. в пользу банка