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Работница банка в Новокузнецке украла миллионы с карт пенсионеров

Сегодня 15:29
855
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i0.wp.com

Женщина похитила пять млн руб.

В Новокузнецке вынесли приговор за мошенничество 27-летней женщины — экс-руководителю одного из отделений банка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области, она незаконно оформляла кредитные карты на клиентов банка без их ведома, а полученные средства тратила на свои нужды. Жертвами предприимчивой новокузнечанки становились пенсионеры.

В ведомстве уточнили, что она похитила деньги на общую сумму 4 млн 90 тыс. руб., большую часть суммы она уже возместила.

Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также с неё взыскали 1,6 млн руб. в пользу банка

Комментарии 6
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Венz
25 0
На момент совершения преступления обвиняемая являлась ответственным работником банка, а это значит, что банк должен отвечать за проступки своих работников, и в первую очередь компенсировать потери пенсионеров!
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6+1
6 0
На момент совершения преступления обвиняемая являлась ответственным работником банка, а это значит, что банк должен отвечать за проступки своих работников, и в первую очередь компенсировать потери пенсионеров!
Вот только судья посчитал (ла) иначе, и фактически кинул (ла) пенсионеров.
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Хаахааа
7 0
"Большую часть она уже возместила"- теми же ворованными деньгами???!
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((
2 1
"В Новокузнецке вынесли приговор за мошенничество 27-летней женщинЫ" - ВГ, а приговор-то кому?
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читатель
1 0
А РАЗНИЦУ В ДЕНЬГАХ КУДА ДЕЛИ?
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