Согласно законопроекту, в России планируется запустить эксперимент по введению курортного налога в 2018—2022 годах. Сбор будет взиматься при посещении Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в этих регионах не должен превышать 100 руб. в сутки с человека, при этом сумма может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста, местонахождения курорта. Местные власти также вправе отменить сбор. Полученные средства планируется направлять на развитие курортной инфраструктуры.

От уплаты налога освободят Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1−2 группы, а также малоимущие семьи и другие категории льготников.

Законопроект уже получил одобрение в первом чтении. Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля.