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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Для россиян могут ввести курортные сборы при поездке на юг и Алтай

Сегодня 16:45
603
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
krymtrek.ru

Согласно законопроекту, в России планируется запустить эксперимент по введению курортного налога в 2018—2022 годах. Сбор будет взиматься при посещении Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в этих регионах не должен превышать 100 руб. в сутки с человека, при этом сумма может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста, местонахождения курорта. Местные власти также вправе отменить сбор. Полученные средства планируется направлять на развитие курортной инфраструктуры.

От уплаты налога освободят Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1−2 группы, а также малоимущие семьи и другие категории льготников.

Законопроект уже получил одобрение в первом чтении. Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля.

Комментарии 12
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Прохожий
14 0
На лицо антиреклама.Турция вперед.Крым пускай чупа-чупс облизывает!
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Евгений
14 0
На лицо антиреклама.Турция вперед.Крым пускай чупа-чупс облизывает!
В Крым, Сочи, Анапу и т. д. И так дороже сьездить, чем за границу.
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Какая разница
14 0
От уплаты налога освободят категорию таких людей которых или не осталось или вовсе не посещают такие курортные места в силу безденежного состояния. "Молодцы" наши депутаты просто офигенский какой законопроект то придумали. Интересно долго разрабатывали его.
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епт
9 0
По окончании эксперемента введут налог на всех за нахождение и проживание на территории страны?
А если предоставишь справку с изб.участка что правильно проголосовал за кого требуется предоставят 3% или 5% скидки?
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Прохожий
2 0
По окончании эксперемента введут налог на всех за нахождение и проживание на территории страны?
А если предоставишь справку с изб.участка что правильно проголосовал за кого требуется предоставят 3% или 5% скидки?
А сейчас разве мы не платим налог за нахождение на территории (московского ханства) пардон России?
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*
5 0
Все транзитники через эти регионы, те же дальнобойщики, и иногордние будут автоматически считаться туристами?
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епт
6 0
А сейчас разве мы не платим налог за нахождение на территории (московского ханства) пардон России?
Сейчас нам пока что разрешают бесплатно жить на чужой уже для нас сырьевой базе, некоторые еще даже обеспечены работой худо-бедно. Все доходы от сырьевой базы хозяева забирают себе, выделяют малую толику от этих доходов на содержание своих приказчиков, аппарата насилия и подавления, и на министрелей с трубадурами для увеселения. А вот на содержание холопов остаются только их деньги, собранные с холопов в виде налогов, поэтому нам честно и прямо говорят что не хватает холопских денег на содержание холопов.
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епт
6 1
А сейчас разве мы не платим налог за нахождение на территории (московского ханства) пардон России?
Московское ханство такое же вассальное как и остальные ханства, просто там главный приказчик живет.
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читатель
7 0
ВВЕДИТЕ СБОР ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ЗА ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Читатель
4 0
А как оплачивать то? Вышел с поезда в Славгороде- плати, вьехал в пгт Яровое - плати? А если я к родне, то это что, оброк такой? А сын у бабушки на лето тоже за деньги ? Ничего не ясно.
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ъ
2 0
ВВЕДИТЕ СБОР ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ЗА ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Многие депутаты сбор платят в виде ночных кошмаров. Не зря ведь многие ихние награждены медалями и орденами РПЦ за башляние нехилых бабок РПЦ во "искупление" грехов своих, оплачивают отпущение своих грехов. Знают стервецы что грешат, но платят попам и продолжают грешить.
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))
0 0
А как оплачивать то? Вышел с поезда в Славгороде- плати, вьехал в пгт Яровое - плати? А если я к родне, то это что, оброк такой? А сын у бабушки на лето тоже за деньги ? Ничего не ясно.
Сказано же - за пользование курортной инфраструктурой. Вышел сын на перрон, а это уже курортная инфраструктура, плати! А тем более у бабушки лето живет! Хочет забесплатно ножками топтать тротуары курортной инфраструктуры, которые гастарбайские девственницы каждую ночь моют шампунем и шелковыми носовыми платками протирают, и забесплатно купаться в курортном инфраструктурном море?! -))
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