Ребят наградят на «Родительском балу» 27 июня.
Вместе с золотыми и серебряными медалистами награды получат выпускники, получившие 100 баллов по ЕГЭ. Всем им вручат символические статуэтки в форме крыльев, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Всего в этом году 123 новокузнецких выпускника получили золотые и серебряные медали, 29 — наивысший балл на ЕГЭ.
«Родительский бал» пройдёт в культурном центре ЗСМК, где под звуки музыки детей и их родителей встретят персонажи в стилизованных исторических костюмах. Также для гостей подготовлены танцевальная и вокальная программы.
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