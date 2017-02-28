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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Стало известно, сколько выпускников в Новокузнецке получили медали

Сегодня 09:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yugopolis.ru

Ребят наградят на «Родительском балу» 27 июня.

Вместе с золотыми и серебряными медалистами награды получат выпускники, получившие 100 баллов по ЕГЭ. Всем им вручат символические статуэтки в форме крыльев, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Всего в этом году 123 новокузнецких выпускника получили золотые и серебряные медали, 29 — наивысший балл на ЕГЭ.

«Родительский бал» пройдёт в культурном центре ЗСМК, где под звуки музыки детей и их родителей встретят персонажи в стилизованных исторических костюмах. Также для гостей подготовлены танцевальная и вокальная программы.

Комментарии 2
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вера
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А можно уточнить по каким предметам и какие школы подготовили 100 балльников?
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Я так кумекаю:
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Вроде бы и "поросль" в Кузбассе и стране умная и грамотная .... , а путиным и тулеевым всеравно альтернативы НЕТ - парадокс, родителем которого, является "народная" партия Единая Россия !?
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