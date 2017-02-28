Ребят наградят на «Родительском балу» 27 июня.

Вместе с золотыми и серебряными медалистами награды получат выпускники, получившие 100 баллов по ЕГЭ. Всем им вручат символические статуэтки в форме крыльев, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Всего в этом году 123 новокузнецких выпускника получили золотые и серебряные медали, 29 — наивысший балл на ЕГЭ.

«Родительский бал» пройдёт в культурном центре ЗСМК, где под звуки музыки детей и их родителей встретят персонажи в стилизованных исторических костюмах. Также для гостей подготовлены танцевальная и вокальная программы.