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Сборная России вылетела с Кубка конфедераций

Сегодня 00:01
203
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
eurosport.ru

Сборная России закончила своё выступление на Кубке конфедераций. Наши футболисты проиграли Мексике.

Матч «Россия — Мексика» на Кубке конфедераций завершился со счётом 1:2, пишет «Медуза».

Первым забил гол Александр Самедов на 25-й минуте; через пять минут счёт сравнял Араухо. В начале второго тайма второй гол в наши ворота забил Лосано после ошибки вратаря Акинфеева.

Матч проходил на стадионе «Казань-Арена».

Напомним, в первом матче 17 июня сборная России всухую обыграла Новую Зеландию — 2:0. Вторая встреча была с Португалией, мы проиграли 0:1.

Комментарии 2
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Алекс
2 0
А кто-то сомневался и расстроился? Их давно пора на рисовые поля загнать работать, как сборную КНДР.
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