Сборная России вылетела с Кубка конфедераций
Сегодня 00:01
203
Сборная России закончила своё выступление на Кубке конфедераций. Наши футболисты проиграли Мексике.
Матч «Россия — Мексика» на Кубке конфедераций завершился со счётом 1:2, пишет «Медуза».
Первым забил гол Александр Самедов на 25-й минуте; через пять минут счёт сравнял Араухо. В начале второго тайма второй гол в наши ворота забил Лосано после ошибки вратаря Акинфеева.
Матч проходил на стадионе «Казань-Арена».
Напомним, в первом матче 17 июня сборная России всухую обыграла Новую Зеландию — 2:0. Вторая встреча была с Португалией, мы проиграли 0:1.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.