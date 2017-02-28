Сборная России закончила своё выступление на Кубке конфедераций. Наши футболисты проиграли Мексике.

Матч «Россия — Мексика» на Кубке конфедераций завершился со счётом 1:2, пишет «Медуза».

Первым забил гол Александр Самедов на 25-й минуте; через пять минут счёт сравнял Араухо. В начале второго тайма второй гол в наши ворота забил Лосано после ошибки вратаря Акинфеева.

Матч проходил на стадионе «Казань-Арена».

Напомним, в первом матче 17 июня сборная России всухую обыграла Новую Зеландию — 2:0. Вторая встреча была с Португалией, мы проиграли 0:1.