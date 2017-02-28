С такой инициативой выступила Русская православная церковь. По мнению РПЦ, прихожанам без знания языка очень трудно, а для общего культурного уровня он незаменим.

О необходимости изучать церковнославянский в школе заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, пишет «РИА Новости»:

«Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то всё равно, это такая важная составляющая», — рассказал Александр Волков в эфире радиостанции «Вести FM».

А для тех россиян, кто порог храма переступает регулярно, незнание церковнославянского просто губительно. Как признался Волков, многие прихожане не понимают, о чём говорится в богослужениях, не осознают значение отдельных слов и выражений и даже не интересуются. Во многих храмах Евангелие уже читают на русском или дают людям листочек с переводом.

А ещё у церковнославянского языка просто прекрасная поэтика, «очень замечательная и глубокая, и заслуживающая того, чтобы ее изучать».

Добавим, идея РПЦ о новом школьном предмете не новая. Подобную мысль высказывала в мае президент Российской академии образования профессор Людмила Вербицкая. По её словам, идея обсуждалась на заседании президиума Общества русской словесности и предложение это очень интересное.

Напомним, церковнославянский язык изучался в российских школах до революции — наряду с «Законом Божиим».