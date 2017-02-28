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В школьную программу хотят включить церковнославянский язык

Сегодня 07:30
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
healthy-kids.ru

С такой инициативой выступила Русская православная церковь. По мнению РПЦ, прихожанам без знания языка очень трудно, а для общего культурного уровня он незаменим.

О необходимости изучать церковнославянский в школе заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, пишет «РИА Новости»:

«Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то всё равно, это такая важная составляющая», — рассказал Александр Волков в эфире радиостанции «Вести FM».

А для тех россиян, кто порог храма переступает регулярно, незнание церковнославянского просто губительно. Как признался Волков, многие прихожане не понимают, о чём говорится в богослужениях, не осознают значение отдельных слов и выражений и даже не интересуются. Во многих храмах Евангелие уже читают на русском или дают людям листочек с переводом.

А ещё у церковнославянского языка просто прекрасная поэтика, «очень замечательная и глубокая, и заслуживающая того, чтобы ее изучать».

Добавим, идея РПЦ о новом школьном предмете не новая. Подобную мысль высказывала в мае президент Российской академии образования профессор Людмила Вербицкая. По её словам, идея обсуждалась на заседании президиума Общества русской словесности и предложение это очень интересное.

Напомним, церковнославянский язык изучался в российских школах до революции — наряду с «Законом Божиим».

Комментарии 2
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вот кретины!
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зачем мучать детей этим идиотизмом
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я
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Зачем язык ломать и мозги забивать ненужной информацией? Кого это интересует можно ходить,например, в Воскресную школу или поступить в специальное учебное заведение. Что было до революции, сейчас уже не будет, воспитание другое.
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