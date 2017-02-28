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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Когда в Центральном районе дадут горячую воду

Сегодня 11:30
220
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Гидравлические испытания в части Центрального района Новокузнецка подходят к концу.

Их завершат уже сегодня, 25 июня. Горячую воду жители получат в ближайшие дни.

Напомним, с 12 по 25 июня без горячей воды оставили потребителей Центральной ТЭЦ. Это жильцы домов на Кирова после кольца на Доме быта, части Павловского до реки Аба, Запорожской и от реки Аба — Орджоникидзе, Кузнецкстроевского, части Куйбышева, Металлургов, Лазо, Энтузиастов, ДОЗ и завокзальной части.

Испытания теплосетей уже прошли на самых крупных участках — у потребителей Кузнецкой, Центральной и Западно-Сибирской ТЭЦ. Далее отключения продолжатся у домов, которые обслуживают котельные.

Комментарии 2
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...
0 5
А зачем горячая вода? На у лице жара, а для стирки в автоматах она нагревается...
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Эээ
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Ну да, наднях дадут, как же. В объявлениях аж 29 июня.
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