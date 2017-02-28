Гидравлические испытания в части Центрального района Новокузнецка подходят к концу.

Их завершат уже сегодня, 25 июня. Горячую воду жители получат в ближайшие дни.

Напомним, с 12 по 25 июня без горячей воды оставили потребителей Центральной ТЭЦ. Это жильцы домов на Кирова после кольца на Доме быта, части Павловского до реки Аба, Запорожской и от реки Аба — Орджоникидзе, Кузнецкстроевского, части Куйбышева, Металлургов, Лазо, Энтузиастов, ДОЗ и завокзальной части.

Испытания теплосетей уже прошли на самых крупных участках — у потребителей Кузнецкой, Центральной и Западно-Сибирской ТЭЦ. Далее отключения продолжатся у домов, которые обслуживают котельные.