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В Сибири уничтожили крупный канал поставки «синтетики» — МВД России

Сегодня 10:15
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zdorov-vrn.ru

Одна из крупнейших лабораторий по производству синтетических наркотиков работала в Новосибирске. Только за один раз оттуда вывезли 250 кг «синтетики».

Секретную операцию МВД России проводило ещё в марте — СМИ узнали об этом только сейчас. В Новосибирской и Московской областях прикрыли три подпольные лаборатории, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева.

«В марте текущего года совместно с сотрудниками ФСБ в Новосибирске ликвидировано крупное подпольное производство. Только в ходе одной этой операции из незаконного оборота изъято почти 250 килограммов синтетических веществ», — цитирует издание Колокольцева.

Все три лаборатории производили в неделю от 10 до 100 кг наркотиков, продавали через интернет-магазины по всей России. С февраля 2016 года по апрель 2017-го выручка за проданную синтетику составила как минимум 200 млн руб.

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