Материнский капитал в России намерены продлить. В правительстве рассказали, когда будет принято окончательное решение.

В конце сентября — начале октября станет известно, быть ли материнскому капиталу в России. В правительстве решат этот вопрос до принятия проекта бюджета, пишет «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера правительства Ольгу Голодец.

«В рамках мер демографической политики мы обсуждаем тему материнского капитала», — подчеркнула Голодец.

По словам вице-премьера, в России также решат проблему с яслями.

«Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты по мерам поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми блоками правительства, я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей».

Добавим, недавно в России отменили удобный отпуск для многодетных мам. Теперь женщины не смогут брать отпуск, когда нужно им — если, конечно, работодатель не пойдёт навстречу.

Напомним, действие очередной программы материнского капитала продлится до 2018 года. Ранее Минтруд уже предлагал продлить программу на пять лет — до 2023 года.