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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Новокузнецке открылся юбилейный байкфест — реакция соцсетей

Сегодня 14:15
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rockbunker.ru

Вчера в Сосновке с криками и рёвом моторов открылась юбилейная «Кузня-2017». Что пишут и показывают о фестивале в соцсетях, расскажет ВашГород.ру.

Живая рок-музыка, трюки мотоциклистов и палаточная романтика — всё это 10-й фестиваль байкеров в Новокузнецке. Байк-шоу проходит в стрелковом клубе «Кузнецкий» все выходные, и гости феста не устают выкладывать фото и видео с праздника в соцсетях.

Музыка, танцы и соблазнительные девушки — это то, за что байкфест любят больше всего. Поэтому в инстаграмах новокузнечан и гостей города такой красоты больше всего.

#кузня2017

Публикация от Наташенька (@iliriya_92)

Самые преданные фанаты добавили немного готичности в праздник рока и мотоцикла.

«Это было изумительно. Хорошая музыка, люди. Спасибо большое организаторам», «Это было шикарно, у меня просто слов нет», — писали счастливые участники в комментариях в своих инстаграмах.

Черт, это было изумительно. Хорошая музыка, люди. Спасибо большое организаторам и @crazyprots , за то, что открывает все больше и больше возможностей перед моими глазами. Не войдя бы в здание школы @dance_friends_nk, я наверное, скорее всего, так и лежала бы на диване и деградировала. Спасибо огромное байкерам, особенно @pavelantonov32. Это было шикарно, у меня просто слов нет, удачи вам и в семье и на трассе, выздоравливайте поскорее!  #кузня2017#байкшоу

Публикация от  (@maria_cheester)

#кузня2017 вот такое чудо создали за день! Молодцы!

Публикация от Максим Ходырев (@maksim.hodyrev)

Комментарии 3
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Сталин
3 0
То самое место где титьки парней больше титек баб)
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а?
0 0
То самое место где титьки парней больше титек баб)
Г е р м а ф р о д и т ы собрались?
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