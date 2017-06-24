Вчера в Сосновке с криками и рёвом моторов открылась юбилейная «Кузня-2017». Что пишут и показывают о фестивале в соцсетях, расскажет ВашГород.ру.

Живая рок-музыка, трюки мотоциклистов и палаточная романтика — всё это 10-й фестиваль байкеров в Новокузнецке. Байк-шоу проходит в стрелковом клубе «Кузнецкий» все выходные, и гости феста не устают выкладывать фото и видео с праздника в соцсетях.

Музыка, танцы и соблазнительные девушки — это то, за что байкфест любят больше всего. Поэтому в инстаграмах новокузнечан и гостей города такой красоты больше всего.

@rakasa_team @dance_friends_nk #байкфест#байкшоу#10фестиваль#байквечеринка#новокузнецк#сосновка#стрелковыйклуб#байк#мото#мотофест#nvkz #dancehall#кузня#кузня2017 Публикация от Дарина (@darina__vasilevna) Июн 24 2017 в 2:17 PDT

#кузня2017 Публикация от Наташенька (@iliriya_92) Июн 24 2017 в 10:02 PDT

Самые преданные фанаты добавили немного готичности в праздник рока и мотоцикла.

#байкшоу#байкфест2017#байк#нвкз#сосновка#dance#dancer#dancehall#dancehallfemail#twerk#twerkgirl @rakasa_team @dance_friends_nk Публикация от 18 y.o. (@n_shabali) Июн 24 2017 в 8:26 PDT

«Это было изумительно. Хорошая музыка, люди. Спасибо большое организаторам», «Это было шикарно, у меня просто слов нет», — писали счастливые участники в комментариях в своих инстаграмах.