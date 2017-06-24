Вчера в Сосновке с криками и рёвом моторов открылась юбилейная «Кузня-2017». Что пишут и показывают о фестивале в соцсетях, расскажет ВашГород.ру.
Живая рок-музыка, трюки мотоциклистов и палаточная романтика — всё это 10-й фестиваль байкеров в Новокузнецке. Байк-шоу проходит в стрелковом клубе «Кузнецкий» все выходные, и гости феста не устают выкладывать фото и видео с праздника в соцсетях.
Музыка, танцы и соблазнительные девушки — это то, за что байкфест любят больше всего. Поэтому в инстаграмах новокузнечан и гостей города такой красоты больше всего.
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Публикация от Дарина (@darina__vasilevna)
Публикация от Наташенька (@iliriya_92)
Самые преданные фанаты добавили немного готичности в праздник рока и мотоцикла.
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Публикация от 18 y.o. (@n_shabali)
«Это было изумительно. Хорошая музыка, люди. Спасибо большое организаторам», «Это было шикарно, у меня просто слов нет», — писали счастливые участники в комментариях в своих инстаграмах.
Черт, это было изумительно. Хорошая музыка, люди. Спасибо большое организаторам и @crazyprots , за то, что открывает все больше и больше возможностей перед моими глазами. Не войдя бы в здание школы @dance_friends_nk, я наверное, скорее всего, так и лежала бы на диване и деградировала. Спасибо огромное байкерам, особенно @pavelantonov32. Это было шикарно, у меня просто слов нет, удачи вам и в семье и на трассе, выздоравливайте поскорее! #кузня2017#байкшоу
Публикация от (@maria_cheester)
#кузня2017 вот такое чудо создали за день! Молодцы!
Публикация от Максим Ходырев (@maksim.hodyrev)
Эмоций,впечатлений куча,живая музыка,байкерские конкурсы,посмотрели что такое сосиска,как жгут резину и конечно же взорвали толпу силовым экстримом #байкшоу #фестиваль #куЗня10 #байкерскийфестиваль #2017 #лето #шоу #силовойэкстрим #нвкз #сибирь #сиб #кемерово #summer #сила #sport #motivation #nvkz_insta #мотивация #зож #пп #мужики #живаямузыка #байк #кузня #палатки #лагерь #фристайл
Публикация от Юлия Горбачева (@yuliy_evgenevna)
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