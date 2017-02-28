Учёные выяснили, почему в родной квартире или офисе без причины болит голова. Во всём виновата плесень.

Над загадкой беспричинной головной боли медики бились несколько лет. Феномен получил название «синдром больного здания», пишет «РИА Новости». Люди испытывали одни и те же симптомы именно в закрытых помещениях: жаловались на загадочные головные боли, аллергию, приступы удушья и другие проблемы.

В новом исследовании учёные доказали, что все эти неприятности могут быть связаны с плесневыми грибками и их спорами, которые живут в стенах зданий.

«Нам удалось показать, что микотоксины могут выделяться из заплесневелых стен и других предметов прямо в воздух, особенно внутри закрытых помещений. Соответственно, их могут вдыхать жители таких зданий, и их влияние на здоровье людей следует изучить», — сообщил французский учёный Жан-Дени Балли.

Напомним, недавно медики обнаружили одну из причин страшной болезни — рассеянного склероза.