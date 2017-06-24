Очередное летнее утро ВашГород.ру предлагает сделать добрей с ну очень приятным видео.
Блогер Виндяй назвал ролик «Не залипни челлендж», ну, а мы бы охарактеризовали его как удовольствие для перфекциониста. Почему? Смотрите сами.
А что бы сделали вы, увидев на улице Google Car? Вот этот мужчина, например, решил оставить свой след на панораме и начал преследовать машину. Сначала он дружески машет рукой, а потом что-то идёт не так…
Как говорится, до чего только не доводит жажда славы.
В сети тем временем развирусился очередной мем с Дмитрием Медведевым. Политик попал в кадр 22 июня, когда вместе с Владимиром Путиным возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Тогда в Москве шёл ливень, и Путин с Медведевым промокли насквозь. Судя по выражению лица Дмитрия Анатольевича, ему весьма некомфортно.
фото дня от Reuters pic.twitter.com/CkJu2KaQyP— Милена Митина (@_marsi) 22 июня 2017 г.
Пользователи налепили кучу фотожаб и мемов с политиком.
Не обошлось и без остроумных комментариев.
Твоё лицо, когда ты вынужден стоять по дождём, потому что у тебя нет двойника.— Лепила Полукарл (@LepilaPolukarl) 22 июня 2017 г.
Такое впечатление будто Медведев до сих пор злой на немцев— Đ (@24Davidov) 22 июня 2017 г.
Твое лицо, когда пришлось поднять прожиточный минимум на 218 рублей— Японский бестиарий (@_digitalnative_) 22 июня 2017 г.
В интернете активно обсуждают пародию на шоу «Versus» от Ивана Урганта и Сергея Шнурова. Телеведущий и певец провели батл по всем правилам, и даже с официальным ведущим «Версуса».
Хотя видео больше напоминает пародию на батл, знаменитости действительно пытаются оскорбить друг друга. Ургант, например, намекнул Шнурову на его съёмки в рекламе препарата для потенции, а рокер, в свою очередь, напомнил телеведущему о его неудачном проекте Grisha Urgant.
А у гримасы Шнурова, которую он сделал в конце видео, есть все шансы стать новым мемом.
Удачной вам недели!
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