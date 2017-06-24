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Самое приятное в мире видео и суровый Медведев, или Доброе утро на ВашГород.ру

Сегодня 07:00
550
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Твиттер

Очередное летнее утро ВашГород.ру предлагает сделать добрей с ну очень приятным видео.

Блогер Виндяй назвал ролик «Не залипни челлендж», ну, а мы бы охарактеризовали его как удовольствие для перфекциониста. Почему? Смотрите сами.

А что бы сделали вы, увидев на улице Google Car? Вот этот мужчина, например, решил оставить свой след на панораме и начал преследовать машину. Сначала он дружески машет рукой, а потом что-то идёт не так…

Как говорится, до чего только не доводит жажда славы.

В сети тем временем развирусился очередной мем с Дмитрием Медведевым. Политик попал в кадр 22 июня, когда вместе с Владимиром Путиным возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Тогда в Москве шёл ливень, и Путин с Медведевым промокли насквозь. Судя по выражению лица Дмитрия Анатольевича, ему весьма некомфортно.

Пользователи налепили кучу фотожаб и мемов с политиком.

Не обошлось и без остроумных комментариев.

В интернете активно обсуждают пародию на шоу «Versus» от Ивана Урганта и Сергея Шнурова. Телеведущий и певец провели батл по всем правилам, и даже с официальным ведущим «Версуса».

Хотя видео больше напоминает пародию на батл, знаменитости действительно пытаются оскорбить друг друга. Ургант, например, намекнул Шнурову на его съёмки в рекламе препарата для потенции, а рокер, в свою очередь, напомнил телеведущему о его неудачном проекте Grisha Urgant.

А у гримасы Шнурова, которую он сделал в конце видео, есть все шансы стать новым мемом.

Удачной вам недели!

Комментарии 2
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4 0
ну и 2.71бальник у урганта. так и охота блевануть и с ноги дать.
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Макс
2 0
Мерзкое чмо крашеное на видео. Фу, чуть кофе утренний не вышел назад. Позитив так позитив, спасибо, Вашгород! ))
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