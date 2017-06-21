В сети появилась петиция о скандальном деле погибшего в ДТП «пьяного» мальчика. Россияне активно подписывают электронную жалобу, среди них много сибиряков.

Дело о шестилетнем Алёше Шимко прогремело во всех федеральных СМИ несколько дней назад. Ребёнка ещё два месяца сбила 31-летняя женщина в Подмосковье, когда мальчик с дедушкой возвращался домой. Судмедэкспертиза нашла в крови дошкольника 2,7 промилле алкоголя — как если бы малыш выпил 100 гр водки.

Возмущённые родители подняли скандал, подключился следком, провели вторую экспертизу. Ситуация стала ещё запутанней — одни СМИ утверждают, что алкоголь обнаружили снова, другие — что данные первого анализа не подтвердились. Чем закончится это дело, пока непонятно.

Петиция на сайте change.org обращается к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«Уважаемый председатель Следственного комитета Российской Федерации, Александр Иванович Бастрыкин, прошу более детально разобраться, каким образом шестилетний мальчик мог был мертвецки пьян, и наказать по всей строгости закона всех причастных к этой трагедии».

Сегодня петицию подписали уже 145 тысяч человек, среди них много сибиряков. В комментариях люди не перестают возмущаться жуткой ситуацией.

«Требуем справедливости!» — Марина Залесская, Новосибирск.

«Это ужас, примите меры», — Сергей Подрядов, Прокопьевск.

«Скорее всего, решающую лепту в это дело внесли деньги. Казнить всех, кто к этому причастен: и тем, кто додумался эти деньги дать, и тем, кто их взял. Подумать только, курица за рулем права, а ребёнок — пьян! Во дворе! Даже не остановилась! Просто страшно, насколько гнилые люди решают чужие судьбы», Наталья Мазина, Новосибирск.

«Есть такая вещь, как показательный суд…, ну хоть бы раз, на подобных человекоподобных его бы произвели. А то только я смотрю, он распространяется на наркоманов за сбыт, а по факту за употребление. Всех купили, видеокамеры сразу же демонтировали…» — Шибанова Наталья, Новокузнецк.

Не отстают и жители соседних регионов:

«Я подписываюсь, потому что считаю, что экспертиза, в ходе которой установили опьянение ребёнка, является поддельной, так как ребёнок не смог бы пройти даже метра с алкоголем 2,7 промилле в крови», — Никита Серов, Красноярск.

«Потому что виновный должен понести наказание и хватит трепать имя мёртвого ребёнка и обливать его помоями!» — Елена Шатских, Барнаул.

«Считаю необходимым разобраться в ситуации, в которой виновные лица могут уйти от ответственности путём подлога важных сведений!» — Илья Молодин, Томск.

Напомним, в Новосибирске 20 июня под колёса машины попал семилетний мальчик, бежавший через двор под дождём.