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«Хочу оставить след в истории человечества»: о чём мечтают новокузнецкие выпускники

Сегодня 07:10
488
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1ul.ru

Накануне в Новокузнецке отгремели выпускные, и уже сегодня бывшие школьники вступили во взрослую жизнь.

ВашГород.ру узнал у нескольких из бывших 11-классников их планы, мечты и мнение о перспективах в Новокузнецке.

Напоследок наши собеседники дали напутствие будущим выпускникам: меньше беспокоиться о ЕГЭ, активно участвовать в школьной жизни, верить в себя и в лучшее и помнить, что нет непокоряемых вершин.

Комментарии 5
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Андрей
1 3
Итог один,никто в городе оставаться не хочет,все сваливают
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наследили
2 0
у администрации 48 школы есть мозги??? устроили в ночь с воскресенья 25.06 на понедельник 26.05 выпускную вакханалию, ночью на всю округу музыка гремела, экс-школата орала, закон "О тишине" в помойку?!
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:)
4 0
17 лет: поступлю и найду себя
20 лет: закончу институт и меня ждет светлое будущее
25 лет: о, пивко по акции
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Чита
0 0
Девки все страшные, с тоннами косметики, жуть !
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