«Хочу оставить след в истории человечества»: о чём мечтают новокузнецкие выпускники
Сегодня 07:10
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Накануне в Новокузнецке отгремели выпускные, и уже сегодня бывшие школьники вступили во взрослую жизнь.
ВашГород.ру узнал у нескольких из бывших 11-классников их планы, мечты и мнение о перспективах в Новокузнецке.
Напоследок наши собеседники дали напутствие будущим выпускникам: меньше беспокоиться о ЕГЭ, активно участвовать в школьной жизни, верить в себя и в лучшее и помнить, что нет непокоряемых вершин.
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