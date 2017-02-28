На днях коллектив новокузнецкого Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» вернулся победителем с Первого Международного фестиваля «Песнь Синильги», который проходил в художественно-этнографическом музее «Алтай. История России». Приятная победа, а главное — заслуженная.

За плечами «Параскевы Пятницы» 19 лет кропотливой и творческой работы. Но для руководителя центра Елены Павловской эта работа в радость. В плотном графике выступлений и подготовки к празднованию 400-летия города Елена Павловская нашла минутку для ВашГород.ру и рассказала много интересного.

ВГ: Елена, расскажите об истории создания Центра «Параскева Пятница». В чём его ценность для Новокузнецка и для Кузбасса?

ЕП: С детства я любила балет, эстраду, рисование. И никогда не думала, что большая часть моей жизни будет посвящена русской культуре, её традициям. Работая в 80−90 х годах художником-модельером в ведущих салонах города, при создании отчётных коллекций, я тяготела именно к русскому стилю. Думаю, на это повлияло моё увлечение народными сказками, которые я до сих пор люблю читать. Когда в начале 90-х индивидуальный пошив стала оттеснять массовая продукция, которая была, конечно, доступнее по ценам, то салоны-ателье мод стали угасать. На индивидуальный пошив у людей в те годы просто не было денег. Центр Моды, в котором я тогда работала, тоже попал под жёсткую конкуренцию: заказов стало намного меньше, и постепенно он превратился в торговый центр, где, помимо тканей и фурнитуры, появлялись и другие товары. Я же мечтала о карьере художника-модельера в настоящем Доме Моды.

Но в 1993 году случайно попала на семинар по народной культуре, который проходил на базе отдыха, за городом. В тот момент я искала себя, понимая, что никакого Дома Моды у нас в Новокузнецке уже не будет. Но и перебиваться с работы на работу мне не хотелось, я искала Путь, в котором мне, как творческому человеку, можно было бы развиваться. Семинар, на который меня пригласили, потряс меня! Преподаватели из Иванова рассказывали интересную информацию о народных календарных праздниках, обрядах, игровой культуре, пели старинные песни. И я, неожиданно для себя, поняла: это то, что я искала. В те годы в школах не было углубленной информации о русских старинных традициях. Мы изучали греческую мифологию, а о своей, родной, славянской мифологии не знали ничего! Для меня это было потрясением. Думаю, это стало толчком к созданию в нашем городе Центра, который бы занимался изучением, сохранением и популяризацией русских народных традиций.

Надо сказать, что в центральной части России тогда уже вовсю поднималось движение по возрождению народной культуры. Особенно тогда был популярен московский фольклорный ансамбль под руководством Дмитрия Покровского. В 1996 году я уволилась с работы и в этом же году решила получить другую специальность, поступив на режиссёрский факультет Алтайского института культуры. Я благодарна преподавателю-историку из Иванова, Александру Александровичу Шевцову, который не только подсказал мне поступить в институт, но и создать в нашем городе Центр традиционной русской культуры.

В феврале 1998 года, учась на втором курсе, я обратилась в наше управление культуры и предложила создать такой центр. Наверное, я настолько уже была готова к этому, что никаких препятствий не встретила. Мне дали время для написания Положения и программы, объяснили, как это делается, и в апреле на стол начальника управления я положила готовые документы для создания Центра традиционной русской культуры. А в день празднования 380-летия Новокузнецка, проходившего на территории восстановленной Кузнецкой крепости в присутствии тысяч горожан и высоких гостей я объявила, что в нашем городе появился Центр традиционной русской культуры.

ВГ: Почему Центр назвали «Параскева Пятница»?

ЕП: Название нашего центра появилось тогда, когда я, оканчивая институт культуры, должна была написать дипломную работу. Был август 2000-го года. Перелистывая календарь с праздниками, я искала то, за что мне как будущему режиссёру-постановщику было бы интересно «зацепиться». И я нашла! Прочитав, что в народном календаре есть праздник в честь святой Параскевы Пятницы (а в древней славянской мифологии она называется Макошью, «бабьей святой», помогающей женщинам во всех её делах), который выпадает на последнюю пятницу октября, я взялась за работу над сценарием театрализованного представления народного костюма «Параскева Пятница. От истоков к современности». В нём мне хотелось показать, как элементы народного костюма и песни проникают в нашу современную жизнь, делая её более наполненной и гармоничной. Мне тогда пригодились знания и опыт модельера работать с коллекциями, а также вокальные способности. Для этого я пригласила бывших своих коллег модельеров: Елену Баскакову, Ирину Гуляеву, Нину Вашуркину, которые в то время ещё работали по своей профессии. Замысел удался, и представление состоялось на славу. В зале яблоку негде было упасть, и овации зрителей были долгими. Город «гудел», радостно обсуждая это событие. После этого люди нас так и стали называть — «Параскева Пятница».

ВГ: Неужели всё и всегда шло гладко?

ЕП: Нет. Если в создании центра не было никаких проволочек, то помещение нашлось не сразу. Тем не менее, с помощью начальника Управления культуры, Михаила Маслова, нашему центру удалось «осесть» на 14 лет в одном из городских ДК. Мне как начинающему руководителю (пока небольшого коллектива) пришлось непросто: не было ни костюмов, ни мебели. В общем, голая комната для занятий. Засучив рукава, всё создавали с нуля — костюмы, собирали репертуар, изучали фольклор. С руководителем ДК, где располагался наш центр, не сложились отношения. Из-за его непонимания. Ведь мы не нашивали аппликации и блёстки на костюмы, пели «на непонятном языке» и не плясали в один ряд… В общем, до ансамбля «Берёзка» нам было очень далеко. Но мне важно было заниматься не сценическим, обработанным фольклором, который заполонил собой несколько десятилетий, не этой «псевдокультурой».

Мне хотелось показать и напомнить людям то, что они стали за этим блеском забывать о своём родном и незыблемом, о тех красивых традициях, которые из века в век, из уст в уста передавали от поколения к поколению наши предки! Но в нашем городе было немного людей, которые понимали это. Первые пять лет работы центра были непростыми, потому что петь к нам в коллектив не стремились. Это и понятно, ведь мы, действительно, исполняли непростые песни, которые были непривычны тогда слуху горожан, в сравнении с теми песнями, которые исполняли на сцене хоры и ансамбли. Люди к нам приходили и уходили, это тоже нормально, потому что выбор есть у каждого.

ВГ: Елена, Вы сказали, что костюм и песня делают жизнь более гармоничной…

ЕП: Да. А чтобы убедиться, что гармония в песне и в костюме присутствует, пусть люди приходят к нам центр и посмотрят-послушают. Практика — великая вещь!

ВГ: Что представляет собой сегодня «Параскева Пятница»?

ЕП: Постепенно состав центра формировался, коллектив разросся от пяти человек до пятнадцати. Сейчас в нашем центре есть старожилы, которые занимаются у нас почти с основания. Это Вера Олейник, Нина Вашуркина, Галина Шипунова, Валентина Пекарская. Есть те, которые ходят к нам уже десять лет, кто-то из бывших участников отделился в свою фольклорную группу. И это тоже нормально.

Состав коллектива вырос и количественно, и качественно. Сейчас у нас занимаются 37 взрослых. Осенью мы продолжим набор, потому что есть желающие. На больших открытых мероприятиях и праздниках мы, как правило, выступаем все вместе. Но есть мероприятия, в которых участвует только «костяк» коллектива, на который возлагаются наиболее ответственные выступления.

Наш коллектив всё чаще приглашают на разные концерты, мероприятия, фестивали и просто на семейные юбилеи и корпоративы. Своей работой «Параскева Пятница» не раз уже показала и доказала, что в нашем современном мире есть место русской народной культуре, что мы являемся её достойными хранителями и исполнителями. За плечами у нас несчётное количество выступлений, грамот и дипломов разных уровней — от городских до международных.

ВГ: А кто ваши зрители?

ЕП: У наших зрителей очень широкий возрастной диапазон, и к каждому у нас свой творческий подход.

ВГ: Елена, сегодня бытует мнение, что славянскую культуру предали забвению. Что скажете по этому поводу?

ЕП: За девятнадцать лет работы нашего центра время показало, что народная культура, уходящая корнями в древность, необходима современникам. Русская Душа просит настоящего и искреннего, того, что заложено в нашей генной памяти. Только вот жаль, что появляется тенденция «разукрашивания» народных традиций «пылкими патриотами», которые, толком не изучив культуру (костюм, обрядовый фольклор, народные праздники) на ходу сочиняют или домысливают её. А ведь чтобы иметь достаточно знаний, надо в них углубляться, и не один год, может, на это даже вся жизнь понадобится! В 2004 году мне посчастливилось воплотить авторский проект «Народная погода» на городском телевидении Ново-ТВ, который и поныне успешно работает. В каждом выпуске мне важно за короткий эфир рассказать о народной традиции или празднике, о народной примете или обряде, чтобы каждый день, капля за каплей шла важная информация о великой и красочной древней культуре по имени Русь.

ВГ: Традиционный вопрос — какие планы у «Параскевы Пятницы»?

ЕП: В апреле следующего года наш Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» отметит свой юбилей — 20-летие, как раз накануне юбилея нашего города, которому исполнится 400 лет. И к своему юбилею, и к юбилею города мы уже начали готовиться основательно: готовим новые костюмы для выступления, новую программу, которую хотим представить нашим землякам и гостям города. Также в наших планах провести Межрегиональный фольклорный фестиваль.

В этом году наш центр переедет в отдельное помещение, в котором будут заниматься десять клубных формирований разных возрастных групп — от мала до велика. В настоящее время мы занимаем небольшую часть общего зала в библиотеке имени Гоголя.

Также мы продолжаем собирать старинную утварь: бытовые предметы (чугунные утюги, швейные машинки), берестяные короба, мебель (сундуки, прялки, этажерки и так далее), рушники и кроватные подзоры — в общем, всё то, что люди могут выбросить, а нам для центра очень и очень может пригодиться для экспозиций народного быта. Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим горожанам. Если у вас есть эти предметы, и вам они не нужны, то не поленитесь набрать номер телефона (8−913−311−84−64) и сообщить об этом. Мы сами приедем и заберём! А взамен мы каждому вручим пригласительный билет на наш концерт.

ВГ: Елена, Вы с таким воодушевлением рассказываете о своей работе…

ЕП: Наши предки говорили: «Хочешь быть счастливым и жить долго — занимайся любимым делом!». Мне посчастливилось найти своё дело, создать такой центр и заниматься им каждый день с радостью. Надеюсь, это прибавит годы моей жизни, чтоб отметить вместе с коллективом не один юбилей Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница»!