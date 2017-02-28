В Кемерове с 26 июня у очередных потребителей отключат горячую воду.

Это часть домов Заводского, Центрального и Ленинского районов. Воды не будет до 9 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Её подача прекратится по следующим адресам:

Центральный район (заискитимская часть, кроме кварталов I группы).

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): ½ кв. 3, кв.6/49, 4−5, 2−3, 8, 9, 11.

Дома кв. № 3 Центрального района: проспект Ленина, 66А, 68, 68А, 70, 70А, 70Б, 70 В, 72, 74, 74А, 76, 76А, 76Б, 78, 80, 80А, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 86А, 88, 90, 90А, 90Б.

Ленинский район (кроме кварталов I группы).

Кварталы Ленинского района: ½ кв. 14, 20; ½ кв. 29, ½ кв. 32. Больничный городок.

Дома квартала № 14 Ленинского района: проспект Ленина, 116, 118, 118А, 120, 122, 122А, 122Б, 112 В, 124, 124А, 126, 128, 130/1; проспект Октябрьский, 67, 69, 69А; улица Волгоградская, 14, 16, 18, 20.

Дома кварталов №№ 29, 32 Ленинского района: улица Марковцева, 6, проспект Химиков, 15, улица Ворошилова, 22А, 22Б, 24А, 24Б, 24 В, 40; бульвар Строителей, 47, 49.

Заводский район (кроме кварталов II и IV групп).

Кварталы Заводского района: ФПК, посёлок «Южный»: кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Кроме этого, с 26 июня по 30 июня начнется ремонт оборудования в котельной № 35. Без горячей воды останутся жители домов по переулку Нартова, 1А, Б; улице Дегтярёва, 5, 6, 7.

С 26 июня по 1 июля подача горячего водоснабжения прекратится у жителей Кедровки.