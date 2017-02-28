Мужчина издевался над шестилетним мальчиком на протяжении нескольких дней.

В Центральном районном суде Прокопьевска началось рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего горожанина. На скамью подсудимых он попал за избиение опекаемого ребёнка, который приходится ему племянником. Поскольку речь идёт об интересах несовершеннолетнего, заседания будут проходить в закрытом режиме. Первое состоялось 21 июня.

Опекуну вменяют статью 111 часть 2, пункты «б», «з» Уголовного кодекса РФ. Её формулировка звучит так: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (…), в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

О трагедии, которая произошла в марте этого года, ВашГород.ру рассказали знакомые подсудимого. Они давали показания в качестве свидетелей.

Ребёнок, ставший жертвой мужчины, попал в его семью в январе 2017-го года. До этого мальчик воспитывался в Доме малютки — мама отказалась от него ещё в роддоме. Малыш страдал ДЦП. Из Дома малютки ребёнка могли перевести в детдом в другой город. Его дядя, посоветовавшись с супругой, принял решение оформить опекунство. Так в семье, где уже воспитывалось двое детей, появился ещё один ребёнок. Старшая девочка, приходилась подсудимому падчерицей, двухлетний мальчик — родным сыном.

Этих ребятишек он не трогал, а племяннику доставалось. Правда, сначала всё было хорошо, а в марте, по словам жены подсудимого, муж «стал неуправляемым». Его раздражало, что племянник не умеет ходить на горшок, аккуратно кушать. Когда опекун начинал злиться, в ход шли руки (бил малыша по лицу), ремень (стегал по ягодицам), а для устрашения брал кочергу. Ребёнка ею он не бил — стучал по полу, когда заставлял идти на горшок.

Такие «методы воспитания» опекун совмещал с издевательскими методами лечения. Он привязывал ноги малыша к доске и укладывал его спать. Жену в свои отношения с племянником не пускал. Когда та пыталась заступиться за мальчика, прогонял её из комнаты, а то и вовсе мог применить силу. Девушка боялась его. Терпела. Молчала. В свидетельских показаниях она так и сказала: «я боюсь, что он убьёт меня».

Всё раскрылось, когда в гости приехали родственники жены подсудимого. Увидев мальчика со следами сильных побоев, они вызвали «скорую». Медики зафиксировали у ребёнка сотрясение мозга, перелом ноги, многочисленные ушибы.

Позже опекуна задержали полицейские. Примечательно, что, по словам знакомых мужчины, спиртным он не злоупотреблял, работал, обеспечивал семью.

Сейчас прокопчанин содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.