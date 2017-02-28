Скучать не придётся всю неделю.

Молодёжный фестиваль «Синергия-2017» стартовал 24 июня. Он открылся праздничным шествием от площади у городской администрации до площади общественных мероприятий.

В параде прошлись и участники экологического конкурса, которые своими руками создали уникальные платья и костюмы из бытового мусора. Фотографиями с открытия «Синергии-2017» поделились корреспонденты novokuznetsk.su.

Смотрим:

Напомним, фестиваль продлится до 2 июля. Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Видео: Ново-ТВ