В Новокузнецке появилось новое шоу. Организаторы «КузняШоу», предлагают автомобилистам попытать свои силы в практическом экзамене по вождению.
Необходимо передвигаться на автомобиле по улицам Новокузнецка и выполнять задания инспектора ГИБДД. Но оказывается, это сделать не так просто, как кажется на первый взгляд, сообщается на портале организаторов.
«Идея организовать #КузняШоу «ПОЕХАЛИ» появилась с желания снова окунуться в условия сдачи экзамена, на практическое вождение по городу и доказать себе и показать другим насколько это сложно. Неожиданно для нас, мы столкнулись с тем что каждый участник заезда является грубым нарушителем, то есть многие несоблюдения ПДД могли бы или могут привести к беде! Поразила аккуратность и степенность вождения некоторых девушек, — рассказал журналистам ВашГород.ру режиссер проекта Вадим Гудин.
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