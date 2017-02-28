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В Новокузнецке появилось новое автошоу

Сегодня 07:40
736
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
"КузняШоу Поехали"

В Новокузнецке появилось новое шоу. Организаторы «КузняШоу», предлагают автомобилистам попытать свои силы в практическом экзамене по вождению.

Необходимо передвигаться на автомобиле по улицам Новокузнецка и выполнять задания инспектора ГИБДД. Но оказывается, это сделать не так просто, как кажется на первый взгляд, сообщается на портале организаторов.

«Идея организовать #КузняШоу «ПОЕХАЛИ» появилась с желания снова окунуться в условия сдачи экзамена, на практическое вождение по городу и доказать себе и показать другим насколько это сложно. Неожиданно для нас, мы столкнулись с тем что каждый участник заезда является грубым нарушителем, то есть многие несоблюдения ПДД могли бы или могут привести к беде! Поразила аккуратность и степенность вождения некоторых девушек, — рассказал журналистам ВашГород.ру режиссер проекта Вадим Гудин.

Комментарии 3
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Андрей
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Ошибки то элементарные такие есть,после баллов и штрафы наверно прилетели
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