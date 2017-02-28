В Новокузнецке появилось новое шоу. Организаторы «КузняШоу», предлагают автомобилистам попытать свои силы в практическом экзамене по вождению.

Необходимо передвигаться на автомобиле по улицам Новокузнецка и выполнять задания инспектора ГИБДД. Но оказывается, это сделать не так просто, как кажется на первый взгляд, сообщается на портале организаторов.