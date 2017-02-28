С 1 июля 2017 года вступают в силу поправки к федеральному закону о долевом строительстве. Эксперты полагают, что из-за этого сотни застройщиков покинут рынок строительства.

В частности, с этого дня вводятся новые требования к уставному капиталу застройщиков, которые привлекают денежные средства граждан в строительство объектов недвижимости. Согласно требованиям 214-ФЗ, минимальный размер уставного капитала будет рассчитываться исходя из общей площади объекта.

Так, при минимальном размере уставного капитала в 2,5 миллиона рублей. застройщик сможет построить не более 1500 квадратных метров, в который входят как жилые, так и нежилые помещения и машино-места. Если застройщик намерен построить более 500 тысяч квадратов, то размер уставного капитала должен быть не ниже 1,5 миллиарда рублей, сообщают «Вести».

Подобные жёсткие требования позволят максимально минимизировать риски дольщиков и ввести жесткий контроль ситуации в сфере долевого строительства. О нюансах закона ВашГород.ру сообщал в своей предыдущей статье.