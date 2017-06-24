В центре Кемерова в эти выходные открыли «Фестивальную ромашку».

Стелу установили в честь Всемирного фестиваля молодёжи, который в этом году пройдёт в Сочи. Наш регион там представит делегация из 40 человек.

Высота стелы — около 3-х метров, пишет «Сибдепо». Она располагается на Площади Советов.

Публикация от Дмитрий Черноскутов (@chernoskutov6456) Июн 23 2017 в 10:48 PDT

Ранее в Кемерове открыли памятник дорожной спецтехнике. Как ранее сообщал ВашГород.ру, на 2-й Камышинской установили грузовик ЗИЛ-130. Вокруг него обустроили сквер.