В Кемерове появилась новая достопримечательность
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В центре Кемерова в эти выходные открыли «Фестивальную ромашку».
Стелу установили в честь Всемирного фестиваля молодёжи, который в этом году пройдёт в Сочи. Наш регион там представит делегация из 40 человек.
Высота стелы — около 3-х метров, пишет «Сибдепо». Она располагается на Площади Советов.
Ранее в Кемерове открыли памятник дорожной спецтехнике. Как ранее сообщал ВашГород.ру, на 2-й Камышинской установили грузовик ЗИЛ-130. Вокруг него обустроили сквер.
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