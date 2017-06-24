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В Кемерове появилась новая достопримечательность

Сегодня 09:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм, Сибдепо

В центре Кемерова в эти выходные открыли «Фестивальную ромашку».

Стелу установили в честь Всемирного фестиваля молодёжи, который в этом году пройдёт в Сочи. Наш регион там представит делегация из 40 человек.

Высота стелы — около 3-х метров, пишет «Сибдепо». Она располагается на Площади Советов.

Ранее в Кемерове открыли памятник дорожной спецтехнике. Как ранее сообщал ВашГород.ру, на 2-й Камышинской установили грузовик ЗИЛ-130. Вокруг него обустроили сквер.

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