В России резко подешевел популярный айфон
Сегодня 09:55
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IPhone 7 Plus резко подешевел в интернет-магазинах России.
Гаджет поступил в продажу 9 месяцев назад по рекомендованной цене 67 990 рублей. Сейчас самое выгодное предложение на смартфон — 44 790 рублей, показывает «Яндекс.Маркет». Таким образом айфон подешевел на 34%.
Напомним, этой весной в России почти на треть упала цена на iPhone 7 с максимальным объёмом памяти.
Между тем в сети появилась информация о iPhone 8. Эксперты предполагает, что у нас в стране он поступит в продажу по цене 80 000 — 90 000 рублей.
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