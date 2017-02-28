IPhone 7 Plus резко подешевел в интернет-магазинах России.

Гаджет поступил в продажу 9 месяцев назад по рекомендованной цене 67 990 рублей. Сейчас самое выгодное предложение на смартфон — 44 790 рублей, показывает «Яндекс.Маркет». Таким образом айфон подешевел на 34%.

Напомним, этой весной в России почти на треть упала цена на iPhone 7 с максимальным объёмом памяти.

Между тем в сети появилась информация о iPhone 8. Эксперты предполагает, что у нас в стране он поступит в продажу по цене 80 000 — 90 000 рублей.