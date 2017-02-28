В Новокузнецке открывается фотовыставка, посвящённая его 400-летию и 100-летию Кемерова.

Автор проекта «400+100» — кемеровский историк и фотожурналист Владимир Надь. В экспозиции будут представлены фоторепортаж с 390-летия Новокузнецка, уникальные фотографии из истории литературной жизни города, сообщает пресс-служба управления культуры.

Часть выставки посвящена жизни и творчеству художника Германа Захарова.

Трудовая тема фото-проекта представлена рядом фотопортретов шахтёров и металлургов Запсиба.

Большая часть экспозиции посвящена городу Кемерово, который в 2018 году отметит свое столетие. Авторская рубрика «Времена года» обращает внимание зрителей на экологические проблемы областного центра.

Выставка открывается 29 июня в 17:00 в Новокузнецком художественном музее.

После Новокузнецка фотовыставка продолжит свою работу в Кемерове.