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Юбилеи Новокузнецка и Кемерова объединили в фотопроекте

Сегодня 10:09
268
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kultura-nk.ru

В Новокузнецке открывается фотовыставка, посвящённая его 400-летию и 100-летию Кемерова.

Автор проекта «400+100» — кемеровский историк и фотожурналист Владимир Надь. В экспозиции будут представлены фоторепортаж с 390-летия Новокузнецка, уникальные фотографии из истории литературной жизни города, сообщает пресс-служба управления культуры.

Часть выставки посвящена жизни и творчеству художника Германа Захарова.

Трудовая тема фото-проекта представлена рядом фотопортретов шахтёров и металлургов Запсиба.

Большая часть экспозиции посвящена городу Кемерово, который в 2018 году отметит свое столетие. Авторская рубрика «Времена года» обращает внимание зрителей на экологические проблемы областного центра.

Выставка открывается 29 июня в 17:00 в Новокузнецком художественном музее.

После Новокузнецка фотовыставка продолжит свою работу в Кемерове.

Комментарии 1
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Так что с бугернатором то? Жив ли еще турилка?
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