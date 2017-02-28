Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
В Новокузнецке проезд в маршрутках подорожает до 25 рублей
Гид по городу

Новокузнечан зовут сразиться в караоке

Сегодня 10:42
300
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Победитель получит в подарок возможность записать песню в студии, а ещё золотое изделие.

«Караоке Баттл» состоится в Новокузнецке 29 июня. Участников и зрителей приглашают в развлекательный комплекс «Три толстяка» (улица Народная, 9 А). Творческая битва стартует в 20:00 и продолжится до полуночи, сообщают организаторы мероприятия.

Лучший из лучших получит возможность записать песню в профессиональной студии и золотой кулон.

За второе место обещают уроки вокала и серебряный кулон. За третье место к урокам вокала добавится бронзовый кулон.

Кроме того, всех участников ждут подарки от партнёров мероприятия.

Билеты можно заказать по телефону в Новокузнецке: 605−607.

Комментарии 1
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ