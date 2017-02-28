Победитель получит в подарок возможность записать песню в студии, а ещё золотое изделие.

«Караоке Баттл» состоится в Новокузнецке 29 июня. Участников и зрителей приглашают в развлекательный комплекс «Три толстяка» (улица Народная, 9 А). Творческая битва стартует в 20:00 и продолжится до полуночи, сообщают организаторы мероприятия.

Лучший из лучших получит возможность записать песню в профессиональной студии и золотой кулон.

За второе место обещают уроки вокала и серебряный кулон. За третье место к урокам вокала добавится бронзовый кулон.

Кроме того, всех участников ждут подарки от партнёров мероприятия.

Билеты можно заказать по телефону в Новокузнецке: 605−607.