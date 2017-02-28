В Новокузнецке цены на жильё упали до уровня 2004 года. А ставки по ипотеки продолжают радовать тех, кто решил приобрести жильё.

Поэтому в настоящее время сложились очень выгодные условия, чтобы использовать материнские капиталы для покупки квартир и загородных жилых домов. При рождении третьего ребёнка в Кузбассе можно получить больше полумиллиона рублей. Мы решили узнать о всех нюансах данной программы. Разбираемся по порядку.

За рождение второго ребёнка семье полагается материнский капитал в размере 453 тысячи рублей. А за третьего — можно получить ещё 130 тысяч от области. Для Кузбасса — это немало. Например, в Новокузнецке можно приобрести за 583 тысячи половину однокомнатной квартиры или поменять трёхкомнатную квартиру на четырёхкомнатную.

Однако все эти деньги вам наличкой никто выдавать не будет. Средства можно расходовать только на определённые цели. В противном случае государство может забрать у вас сертификат на материнский капитал.

Если про материнский капитал не слышал только ленивый, то про региональную меру поддержки знают намного меньше кузбассовцев. Но ещё меньше знают, на что можно расходовать эти средства и как их получить.

«Тратить кузбасский маткапитал можно только на улучшение жилищных условий. Обычно семьи используют сразу два материнских капитала: федеральный и региональный. Чтобы воспользоваться средствами нужно: выбрать жильё

выбрать кредитную организацию

подготовить пакет документов После проверки документов и состояния объекта (для загородных жилых домов износ должен составляет не более 50%) кредитная организация выдаёт вам средства", — рассказала специалист по программе «Материнский капитал» Елена Алексеюк кредитного кооператива «Оберег».

Перечисление средств физическим лицам в кредитные организации осуществляется в безналичной форме.