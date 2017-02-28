Сибиряки на сайте «Перебои.ру», который помогает больным ВИЧ, жалуются на нехватку бесплатных лекарств.
«Возникли серьёзные проблемы с получением бесплатного лечения ВИЧ. Людям меняют схемы лечения на худшие из-за отсутствия лекарств. Некоторых препаратов нет вообще! Даже беременной не выдали нужные медикаменты. Больным ВИЧ необходимо принимать терапию ежедневно и строго по часам, недопустим пропуск даже одного дня», — сообщил ВашГород.ру Сергей.
Как выяснил ВашГород.ру, в июне на сайте на нехватку лекарств от ВИЧ пожаловались 8 омичей, 4 новокузнечанина, 3 иркутян, по двое новосибирцев, томичей, бийчан и барнаульцев.
По словам одной из новокузнечанок, лекарств не хватает даже для беременных.
«Я беременна. Первый раз мне не дали препарат „Азиметем“ в конце мая, сказали, приедешь на следующий приём, дадим. Последний раз я была 19 числа — препарата тоже нет. Говорят, надо подождать. А сейчас, уже выясняется что, кроме лекарства „Регаста“, в ВИЧ-центре вообще ничего нет. Хотя изначально врачи говорили, что для беременных у нас всегда есть лекарства», — написала Анастасия.
Судя по обращениям сибиряков, больше всего перебоев с препаратами «Эфавиренз», «Зидовудин» и «Атаназавир».
А больной гепатитом С житель Новокузнецка Евгений на сайте заявил, что ему вообще отказали в лечении.
«У меня заболевание печени гепатит C, генотип 1. Год назад мне отказали в лечении, патогенетической терапии, начальник здравоохранения Крамер Ирина Вениаминовна. Я являюсь инвалидом 2 группы бессрочно, но мне не выписывают по федеральной льготе гепатопротекторы.
За последние 6 месяцев мне выписали со скандалом 2 рецепта и буквально вчера соцработники поехали с моей медкартой в поликлинику № 1 от больницы № 22, и заведующая и врач Ревицкая учинили скандал и не выписали рецепты. Прошу вас вмешаться, это вопиющий случай, когда больных людей просто уничтожают", — написал мужчина.
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вакцинации от С не существует.
поэтому ваши дети легко могут это подхватить через иглу шприца на улице, который отставили не совсем здоровые и учтивые люди.
Как вы тогда будете это комментировать...
А "Комсомольская правда" вторила бы Ему: Путин и народ против зажравшихся губернаторов !