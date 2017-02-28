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В Новокузнецке проезд в маршрутках подорожает до 25 рублей

Больные ВИЧ сибиряки жалуются на нехватку лекарств

Сегодня 10:54
529
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Brand-mag.com

Сибиряки на сайте «Перебои.ру», который помогает больным ВИЧ, жалуются на нехватку бесплатных лекарств.

«Возникли серьёзные проблемы с получением бесплатного лечения ВИЧ. Людям меняют схемы лечения на худшие из-за отсутствия лекарств. Некоторых препаратов нет вообще! Даже беременной не выдали нужные медикаменты. Больным ВИЧ необходимо принимать терапию ежедневно и строго по часам, недопустим пропуск даже одного дня», — сообщил ВашГород.ру Сергей.

Как выяснил ВашГород.ру, в июне на сайте на нехватку лекарств от ВИЧ пожаловались 8 омичей, 4 новокузнечанина, 3 иркутян, по двое новосибирцев, томичей, бийчан и барнаульцев.

По словам одной из новокузнечанок, лекарств не хватает даже для беременных.

«Я беременна. Первый раз мне не дали препарат „Азиметем“ в конце мая, сказали, приедешь на следующий приём, дадим. Последний раз я была 19 числа — препарата тоже нет. Говорят, надо подождать. А сейчас, уже выясняется что, кроме лекарства „Регаста“, в ВИЧ-центре вообще ничего нет. Хотя изначально врачи говорили, что для беременных у нас всегда есть лекарства», — написала Анастасия.

Судя по обращениям сибиряков, больше всего перебоев с препаратами «Эфавиренз», «Зидовудин» и «Атаназавир».

А больной гепатитом С житель Новокузнецка Евгений на сайте заявил, что ему вообще отказали в лечении.

«У меня заболевание печени гепатит C, генотип 1. Год назад мне отказали в лечении, патогенетической терапии, начальник здравоохранения Крамер Ирина Вениаминовна. Я являюсь инвалидом 2 группы бессрочно, но мне не выписывают по федеральной льготе гепатопротекторы.

За последние 6 месяцев мне выписали со скандалом 2 рецепта и буквально вчера соцработники поехали с моей медкартой в поликлинику № 1 от больницы № 22, и заведующая и врач Ревицкая учинили скандал и не выписали рецепты. Прошу вас вмешаться, это вопиющий случай, когда больных людей просто уничтожают", — написал мужчина.

Комментарии 11
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Солнышко
2 17
Сами покупайте! Кто вам ,что должен. Заразы в городе больше,чем надо.
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Солнышко
2 18
Фу противно. Еще и требуют разобраться в ситуации. К стене и растрелять.
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Читатель
25 1
Сами покупайте! Кто вам ,что должен. Заразы в городе больше,чем надо.
А если у человека рак будет или диабет - тоже самому? А нафига тогда нам государство такое? ВИЧ можно заразиться и нормальному человеку в больнице
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Справедливость
18 0
Фу противно. Еще и требуют разобраться в ситуации. К стене и растрелять.
Расстрелять? Т.е вы себя считаете арийской расы и вправе решать кому жить, а кому нет? Радуйтесь, что пока здоровы, но от болезней не застрахован никто, в том числе и от ВИЧ! Сейчас это не болезнь проституток,наркоманов и гомосексуалистов, могут заболеть благополучные люди
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сова
1 16
А если у человека рак будет или диабет - тоже самому? А нафига тогда нам государство такое? ВИЧ можно заразиться и нормальному человеку в больнице
Не смеши ! ВИЧ и гепатитом С в 99,9 % заражаются из за того, что трахаетесь, как кролики )
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сова
1 9
Расстрелять? Т.е вы себя считаете арийской расы и вправе решать кому жить, а кому нет? Радуйтесь, что пока здоровы, но от болезней не застрахован никто, в том числе и от ВИЧ! Сейчас это не болезнь проституток,наркоманов и гомосексуалистов, могут заболеть благополучные люди
Могут, если не думают головой, а думают другим местом )
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Бусина
8 0
Фу противно. Еще и требуют разобраться в ситуации. К стене и растрелять.
Да какое же ты солнышко????? Ты г.вно!!!! Какое право имеешь так писать про больных людей??? Или всем ярлыки уже развешало , "солнышко" в г.вне??? Такой диагноз может получить кто угодно!!! Свое невежество в таких вопросах- уж не демонстрируй!!!!! Желаю, тебе в шкуре этих людей побывать, а лечение не получать!!!!!!!!!!!!!!
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Бусина
7 1
Не смеши ! ВИЧ и гепатитом С в 99,9 % заражаются из за того, что трахаетесь, как кролики )
Ну надо же, врач тут еще один появился..врач всея Руси видимо.знает как заражаются, и через что.........доктор Пилюлькин!!!
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Артём 9877
10 0
Не смеши ! ВИЧ и гепатитом С в 99,9 % заражаются из за того, что трахаетесь, как кролики )
гепатитом С можно заразиться широкому слою населения из-за опасности попадания даже несвежей крови в ранку: в отличии от ВИЧ, вирус гепатита сохраняется во внешней среде до суток (а бывает до нескольких дней).
вакцинации от С не существует.

поэтому ваши дети легко могут это подхватить через иглу шприца на улице, который отставили не совсем здоровые и учтивые люди.

Как вы тогда будете это комментировать...
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Недимон
2 0
В.путин на прямой линии ответил бы: Чушь, федерация средства выделила в полном необходимом объеме !
А "Комсомольская правда" вторила бы Ему: Путин и народ против зажравшихся губернаторов !
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Борман
0 0
Курс лечения хронического гепатита С 500-700 т.рублей и это не самыми современными препаратами,если всех носителей вируса обеспечивать лекарствами,то никакого федерального бюджета не хватит.Евгений из Новокузнецка лукавит, уже с 2010года перестала действовать бесплатная федеральная программа лечения гепатита С,сейчас эта программа действует только для больных гепатитом С в сочетании с вич-инфекцией.
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