Сибиряки на сайте «Перебои.ру», который помогает больным ВИЧ, жалуются на нехватку бесплатных лекарств.

«Возникли серьёзные проблемы с получением бесплатного лечения ВИЧ. Людям меняют схемы лечения на худшие из-за отсутствия лекарств. Некоторых препаратов нет вообще! Даже беременной не выдали нужные медикаменты. Больным ВИЧ необходимо принимать терапию ежедневно и строго по часам, недопустим пропуск даже одного дня», — сообщил ВашГород.ру Сергей.

Как выяснил ВашГород.ру, в июне на сайте на нехватку лекарств от ВИЧ пожаловались 8 омичей, 4 новокузнечанина, 3 иркутян, по двое новосибирцев, томичей, бийчан и барнаульцев.

По словам одной из новокузнечанок, лекарств не хватает даже для беременных.

«Я беременна. Первый раз мне не дали препарат „Азиметем“ в конце мая, сказали, приедешь на следующий приём, дадим. Последний раз я была 19 числа — препарата тоже нет. Говорят, надо подождать. А сейчас, уже выясняется что, кроме лекарства „Регаста“, в ВИЧ-центре вообще ничего нет. Хотя изначально врачи говорили, что для беременных у нас всегда есть лекарства», — написала Анастасия.

Судя по обращениям сибиряков, больше всего перебоев с препаратами «Эфавиренз», «Зидовудин» и «Атаназавир».

А больной гепатитом С житель Новокузнецка Евгений на сайте заявил, что ему вообще отказали в лечении.