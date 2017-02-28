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Верующие Кузбасса помолились за Амана Тулеева

Сегодня 11:08
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prav-news.ru

О даровании здоровья губернатору попросили представители разных конфессий.

Межконфессиональный молебен прошёл в Кузбассе в понедельник, 26 июня. Православные, мусульмане, иудеи, католики и протестанты помолились о здоровье всех кузбассовцев, в том числе главы региона Амана Тулеева. Об этом сообщают «Вести-Кузбасс».

Напомним, губернатор области перенёс операцию на позвоночнике. Сейчас он проходит курс реабилитации. После восстановительного периода Аман Тулеев планирует вернуться к своим обязанностям на посту губернатора.

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