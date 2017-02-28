Верующие Кузбасса помолились за Амана Тулеева
Сегодня 11:08
336
О даровании здоровья губернатору попросили представители разных конфессий.
Межконфессиональный молебен прошёл в Кузбассе в понедельник, 26 июня. Православные, мусульмане, иудеи, католики и протестанты помолились о здоровье всех кузбассовцев, в том числе главы региона Амана Тулеева. Об этом сообщают «Вести-Кузбасс».
Напомним, губернатор области перенёс операцию на позвоночнике. Сейчас он проходит курс реабилитации. После восстановительного периода Аман Тулеев планирует вернуться к своим обязанностям на посту губернатора.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.