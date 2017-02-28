В России резко подорожала продуктовая корзина.
С января по май цена на неё выросла почти на 10%, и теперь минимальный набор продуктов стоит 4036 рублей. Причина — в резком подорожании овощей, пишет Novokuznetsk.su. За несколько месяцев их стоимость увеличилась на 80%.
Как ВашГород.ру узнал из доклада Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», из овощей больше всего подорожали белокочанная капуста, картошка, морковь, лук и свёкла. Выросли цены на лимоны и яблоки.
В Кемеровской области кило капусты в мае стоило 32,32 рубля, в Новосибирской — 36,43 рубля, лука репчатого — 41,03 и 39,49 рубля, моркови — 35,35 и 48,48 рубля, 33,66 и 36,33 рубля соответственно. Такую статистику приводит Единая межведомственная информационно-статистическая система.
Эксперты утешают: скоро на прилавки поступит первый урожай с юга России, и ситуация стабилизируется. А в сентябре цены на овощи вообще могут упасть ниже себестоимости.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о подорожании овощей в Сибири.
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Через неделю после первого поступит второй, а потом третий и т.д. и цены на овощи упадут и будут низкими.
А когда здесь было по-другому?
В Сибири живём ...
Упадёт в том случае, если все потерпят пару недель и брать её по такой цене не будут. Я, например, не беру. Зачем поощрять грабёж?
С января по май цена на неё выросла почти на 10%,"
Правительство России в апреле 2017 года снизило прожиточный минимум на 2% примерно 200 рублей.
Видно лучше стали жить?
У нас же всегда была единственная цель - хоть на бумаге, но быть впереди планеты всей, и сразу по всем абсолютно показателям .