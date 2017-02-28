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В Новокузнецке проезд в маршрутках подорожает до 25 рублей

В России резко подорожали продукты

Сегодня 11:35
1147
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Dostyp.com.ua

В России резко подорожала продуктовая корзина.

С января по май цена на неё выросла почти на 10%, и теперь минимальный набор продуктов стоит 4036 рублей. Причина — в резком подорожании овощей, пишет Novokuznetsk.su. За несколько месяцев их стоимость увеличилась на 80%.

Как ВашГород.ру узнал из доклада Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», из овощей больше всего подорожали белокочанная капуста, картошка, морковь, лук и свёкла. Выросли цены на лимоны и яблоки.

В Кемеровской области кило капусты в мае стоило 32,32 рубля, в Новосибирской — 36,43 рубля, лука репчатого — 41,03 и 39,49 рубля, моркови — 35,35 и 48,48 рубля, 33,66 и 36,33 рубля соответственно. Такую статистику приводит Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Эксперты утешают: скоро на прилавки поступит первый урожай с юга России, и ситуация стабилизируется. А в сентябре цены на овощи вообще могут упасть ниже себестоимости.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о подорожании овощей в Сибири.

Комментарии 8
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Андрей
19 7
Поступит первый урожай и будет ещё дороже!
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3 13
Поступит первый урожай и будет ещё дороже!
Не ной.
Через неделю после первого поступит второй, а потом третий и т.д. и цены на овощи упадут и будут низкими.
А когда здесь было по-другому?
В Сибири живём ...
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Я
10 2
первый урожай капусты был в пределах 40руб.за кило, а сейчас 65 руб. и цена падать не собирается. Упадет наверное к октябрю, когда засолка начнется.
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.....
12 2
первый урожай капусты был в пределах 40руб.за кило, а сейчас 65 руб. и цена падать не собирается. Упадет наверное к октябрю, когда засолка начнется.
И до 70-ти доходит ...
Упадёт в том случае, если все потерпят пару недель и брать её по такой цене не будут. Я, например, не беру. Зачем поощрять грабёж?
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Акрихин
12 0
"В России резко подорожала продуктовая корзина.
С января по май цена на неё выросла почти на 10%,"
Правительство России в апреле 2017 года снизило прожиточный минимум на 2% примерно 200 рублей.
Видно лучше стали жить?
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Акрихин
0 0
Прожиточный минимум является стоимостным выражением потребительской корзины, определяется по единому алгоритму для каждого региона России и по РФ в целом ежеквартально.Отдельно в каждом регионе устанавливается прожиточный минимум пенсионера с целью доплаты (ежегодно). Согласно ст 2. 134-ФЗ прожиточный минимум в целом по РФ на федеральном уровне предназначается для: оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ; обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального "размера" оплаты труда; определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат; формирования федерального бюджета. на региональном уровне, в субъектах РФ предназначается для: оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при разработке и реализации региональных социальных программ; оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам; формирования бюджетов субъектов РФ. Прожиточный минимум, устанавливаемый на уровне субъекта России, предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ. Исходя из этого показателя, рассчитывается объём социальной поддержки малоимущих граждан.
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Я так кумекаю:
1 2
Стабилизировалось на дне, всё устаканилось - зачем раскачивать лодку ценами - давайте полежим- отдохнем перед рывком, которым удивим мир.
У нас же всегда была единственная цель - хоть на бумаге, но быть впереди планеты всей, и сразу по всем абсолютно показателям .
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житель
1 0
У пенсионеров и на оплату ЖКХ хватает и на еду, потому что они просто экономно живут. От пенсии до пенсии.
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