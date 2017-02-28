В России резко подорожала продуктовая корзина.

С января по май цена на неё выросла почти на 10%, и теперь минимальный набор продуктов стоит 4036 рублей. Причина — в резком подорожании овощей, пишет Novokuznetsk.su. За несколько месяцев их стоимость увеличилась на 80%.

Как ВашГород.ру узнал из доклада Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», из овощей больше всего подорожали белокочанная капуста, картошка, морковь, лук и свёкла. Выросли цены на лимоны и яблоки.

В Кемеровской области кило капусты в мае стоило 32,32 рубля, в Новосибирской — 36,43 рубля, лука репчатого — 41,03 и 39,49 рубля, моркови — 35,35 и 48,48 рубля, 33,66 и 36,33 рубля соответственно. Такую статистику приводит Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Эксперты утешают: скоро на прилавки поступит первый урожай с юга России, и ситуация стабилизируется. А в сентябре цены на овощи вообще могут упасть ниже себестоимости.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о подорожании овощей в Сибири.