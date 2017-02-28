Город нужно переименовать, уверен автор инициативы.
Житель Новокузнецка считает, что город должен носить имя Кузнецк-Сибирский. Своими рассуждениями горожанин поделился на сайте гражданских инициатив.
В 1931 году был образован город Новокузнецк из рабочего посёлка Сад-город. Через год города Кузнецк и Новокузнецк были объединены в один город. Объединённому городу было присвоено название Новокузнецк. Кузнецк же в то время серьёзно не воспринимался. Однако в последние годы ситуация вокруг Новокузнецка существенно изменилась — и не в лучшую сторону. Новокузнецк постепенно угасает и превращается из «стального сердца Сибири» в подобие рабочего посёлка при металлургическом комбинате. Новокузнечане, наконец, вспомнили о Кузнецке и решили отметить 400-летие его основания в 2018 году, однако ошибочно называя его при этом Новокузнецком — скорее по привычке, — цитирует novokuznetsk.su слова горожанина.
Автор идеи предложил провести референдум, чтобы узнать мнение жителей по этому поводу.
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Хорошо, что не предложили Путинском обозвать.
Мозг от жары у народа плавится вот и несут всякую пургу)
Ага, вот как только переименуют, так сразу и перестанет угасать.
Милицию уже переименовали в полицию ....
или Тулеев-Разрезанный
отсюда - gi. admnkz. info/initiative/227/