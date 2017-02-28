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В Новокузнецке проезд в маршрутках подорожает до 25 рублей

Новокузнецку предложили дать другое название

Сегодня 12:10
1503
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
assets.change.org

Город нужно переименовать, уверен автор инициативы.

Житель Новокузнецка считает, что город должен носить имя Кузнецк-Сибирский. Своими рассуждениями горожанин поделился на сайте гражданских инициатив.

В 1931 году был образован город Новокузнецк из рабочего посёлка Сад-город. Через год города Кузнецк и Новокузнецк были объединены в один город. Объединённому городу было присвоено название Новокузнецк. Кузнецк же в то время серьёзно не воспринимался. Однако в последние годы ситуация вокруг Новокузнецка существенно изменилась — и не в лучшую сторону. Новокузнецк постепенно угасает и превращается из «стального сердца Сибири» в подобие рабочего посёлка при металлургическом комбинате. Новокузнечане, наконец, вспомнили о Кузнецке и решили отметить 400-летие его основания в 2018 году, однако ошибочно называя его при этом Новокузнецком — скорее по привычке, — цитирует novokuznetsk.su слова горожанина.

Автор идеи предложил провести референдум, чтобы узнать мнение жителей по этому поводу.

Комментарии 21
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Аксиома
9 9

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Я
8 2

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Полностью согласен!
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777
16 6
Сергей Николаевич опять вы со своей инициативой ((
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Местная 7692
23 3
Хорошо, что не предложили Путинском обозвать.
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Дон Хенаро 43782
15 4
Местная:
Хорошо, что не предложили Путинском обозвать.
Путинградом...))))
Мозг от жары у народа плавится вот и несут всякую пургу)
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Бусина
25 3
При таком городском руководстве, и при таком руководстве губернии, пара-тройка лет, и будет просто Мухосранск.
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а-ха
19 0
"... Однако в последние годы ситуация вокруг Новокузнецка существенно изменилась — и не в лучшую сторону. Новокузнецк постепенно угасает ..."
Ага, вот как только переименуют, так сразу и перестанет угасать.
Милицию уже переименовали в полицию ....
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конь с яйцами
8 1
Разрез-Тулеевский
или Тулеев-Разрезанный
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Эээ
8 0
А что от названия изменится????
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..1
5 0
А мне нравится такое переименование. Красиво звучит.Только, конечно, оно сейчас ни к чему уж точно. На такое действо денег нужно уйма.
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злой
9 0
Пусть сначала свое имя и фамилию переименует...инициатор...Человеку нечем заняться? Выйди на улицу и мусор убери, может перестанут дурные мысли лезть!
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123
5 0
Имя этого дебила "Автор: Жаров Ю. А. Дата: 20.06.2017"
отсюда - gi. admnkz. info/initiative/227/
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123
2 2
лучше провести референдум по отставке недомерка и всей его казечей шайки-лейки. А название города не трогайте, упырюги.
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Андрей
4 0
Кузнецк Сибирский звучит как погремуха какая то
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Я так кумекаю:
6 1
Я бы назвал город ТУЛПУТ, чтобы увековечить 20 лет правления А.Г.Тулеева и 17 лет пашни В.В.Путина, и оставить о них самые ........ воспоминания !
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Нинель
2 0
Пусть сначала свое имя и фамилию переименует...инициатор...Человеку нечем заняться? Выйди на улицу и мусор убери, может перестанут дурные мысли лезть!
Я полностью с вами согласно, от жары мозги наверное тают, а иначе это маразм....
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Ваня
0 2
А мне нравится такое переименование. Красиво звучит.Только, конечно, оно сейчас ни к чему уж точно. На такое действо денег нужно уйма.
Вернуть ему название Сталинск.
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