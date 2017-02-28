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Недвижимость и строительство

Магазины известной компании продают за 34 миллиона

Сегодня 13:17
947
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
M.bnkomi.ru

Магазины обанкротившейся компании «Чибис» продадут за 34 миллиона рублей. Первый аукцион назначен на 4 августа. На торги выставили два объекта: в Томске и в Анжеро-Судженске.

В Анжеро-Судженске продают магазин площадью 519 кв. м за 12, 25 миллионов рублей. А в Томске помещение площадью 1,35 кв. м продают 22,69 миллиона рублей. Кроме этого, в стоимость входит доля 36/100 на земельный участок площадью 8,45 тысячи кв. м, сообщает «Ъ».

Напомним, первые магазины «Чибис» появились в Кемерове в 1992 году. Несколько лет назад в сеть входили 180 магазинов в шести регионах Сибири. К началу ноября 2016 года их осталось 108.

Но из-за долгов перед кредиторами ООО «Чибис» объявила себя банкротом. Заявление о банкротстве компания подала в ноябре прошлого года. Причиной стали долги перед кредиторами.

Комментарии 2
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вася
2 0
ХАХА ХАХА
"Магазины компании известной компании продают за 34 миллиона"
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Любопытно одно:
2 1
Сейчас слово "компания" не говорит ровно ни о чём !
Руский язык можно ещё понять, но слова не наполнены ни смыслом, ни содержанием.
Пример сказанному: Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания, например, "30 квартал".
В ООО и УК слова "общество" и "компания" де-факто представляет всего ОДИН человек - в штате персонала фактически НОЛЬ.
А оставшаяся единица - учредитель представляет собой юридическое лицо, олицетворяющее собой - единицей КОЛЛЕКТИВ - ТОВАРИЩЕСТВО !
Действительно могучий и великий русский язык, творящий из единицы множество виртуальных единиц .
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