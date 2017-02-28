Он ушёл из дома несколько дней назад.

В Кемерове объявлены поиски 24-летнего Алексея Замышанского. Он ушёл из дома 21 июня и не вернулся. Телефон кемеровчанина отключен.

Поисками пропавшего занимаются сотрудники полиции. Они просят всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, сообщать об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-390−715, 75−43−00 (дежурная часть отдела полиции «Заводский») или 02.

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, борода.

Был одет: в чёрную ветровку, тёмные джинсы, чёрные кроссовки.