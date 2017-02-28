Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
В Новокузнецке проезд в маршрутках подорожает до 25 рублей
Гид по городу

Новокузнецк «раскачают» на музыкальном фестивале

Сегодня 13:49
345
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке продолжается молодёжный фестиваль «Синергия».

В его рамках 27 июня в Арт-сквере выступят местные музыканты.

«Будут команды „Сказки на ночь“, Bluming, Smile Inside, „Смертин“, „Ермаков и Ко“ и другие. Стили разнообразные: это и рок, и поп-музыка, и гранж, и трэш-металл и так далее», — сообщил ВашГород.ру один из организаторов Роман Меркель.

Фестиваль начнётся в 16.00 и продлится, предварительно, до 19.00−20.00, уточнил Роман. За более подробной информацией обращайтесь в группу события во «ВКонтакте».

Молодёжный фестиваль «Синергия» в Новокузнецке стартовал в минувшие выходные. Всю неделю горожан ждут яркие мероприятия. Подробную программу читайте здесь.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ