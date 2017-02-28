Жителям России с особенностями здоровья стало проще подать документы в вуз.

Теперь они не обязаны проходить медико-социальную экспертизу о противопоказаниях к учёбе. Это коснётся абитуриентов, желающих поступить на бакалавриат или специалитет.

Помимо этого, индивидуальные программы реабилитации, которые выдают таким гражданам, с 12 мая не должны указывать противопоказания к учёбе. Если же абитуриент получил такой документ до 12 числа, то он всё равно не может быть основанием для отказа принятия в вуз, пишет «Российская газета».

Напомним, сейчас в вузах страны идёт приёмная кампания.