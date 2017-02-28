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Какая погода ждёт кузбассовцев в ближайшие дни

Сегодня 14:58
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vedtver.ru

Кузбасские синоптики обещают жару, грозы и град.

Во вторник, 27 июня, сохранится неустойчивая погода с ливневыми дождями, местами с грозами и градом. Слабый южный ветер при грозе усилится до 12−17 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+17 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +27…+32 градусов.

В среду, 28 июня, в отдельных районах пройдут ливневые дожди, грозы. Южный ветер с переходом на западный при грозе усилится до 14−19 метров в секунду. Ночью ожидается +13…+18, днём +25…+30 градусов.

В четверг, 29 июня, местами снова ожидаются ливневые дожди, грозы. Порывы юго-западного ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Ночные температуры понизятся до +11…+16 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов.

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