Кузбасские синоптики обещают жару, грозы и град.

Во вторник, 27 июня, сохранится неустойчивая погода с ливневыми дождями, местами с грозами и градом. Слабый южный ветер при грозе усилится до 12−17 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+17 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +27…+32 градусов.

В среду, 28 июня, в отдельных районах пройдут ливневые дожди, грозы. Южный ветер с переходом на западный при грозе усилится до 14−19 метров в секунду. Ночью ожидается +13…+18, днём +25…+30 градусов.

В четверг, 29 июня, местами снова ожидаются ливневые дожди, грозы. Порывы юго-западного ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Ночные температуры понизятся до +11…+16 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов.