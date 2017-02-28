Частные перевозчики заявили о подорожании проезда в маршрутках.

В Новокузнецке цена поездки с 18 рублей подскочит до 25 рублей, сообщает Novokuznetsk.su. По транспортной карте билет будет выгодней — 22 рубля.

Также проезд подорожает в Прокопьевске, Калтане и Осинниках, но на какую сумму, пока не уточняется.

«Во-первых, нас побуждает к этому закон о транспортной безопасности, во-вторых, увеличение стоимости ГСМ и запчастей, кроме того, людям нужно повышать зарплату», — рассказала изданию директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова.

Администрация Новокузнецка в курсе изменений, уточнила предпринимательница. Она также добавила, что автопарк в городе обновят, а сервису уделят дополнительное внимание.

Изменения вступят в силу уже 10 июля.

Напомним, в Кузбассе также вырастет стоимость проезда в муниципальном транспорте.