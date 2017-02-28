Частные перевозчики заявили о подорожании проезда в маршрутках.
В Новокузнецке цена поездки с 18 рублей подскочит до 25 рублей, сообщает Novokuznetsk.su. По транспортной карте билет будет выгодней — 22 рубля.
Также проезд подорожает в Прокопьевске, Калтане и Осинниках, но на какую сумму, пока не уточняется.
«Во-первых, нас побуждает к этому закон о транспортной безопасности, во-вторых, увеличение стоимости ГСМ и запчастей, кроме того, людям нужно повышать зарплату», — рассказала изданию директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова.
Администрация Новокузнецка в курсе изменений, уточнила предпринимательница. Она также добавила, что автопарк в городе обновят, а сервису уделят дополнительное внимание.
Изменения вступят в силу уже 10 июля.
Напомним, в Кузбассе также вырастет стоимость проезда в муниципальном транспорте.
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Вот теперь все встало на свои места, Корюкова эта драла глотку больше всех чтобы не пустить конкурентов "Питер авто на рынок, и теперь монополизировав рынок эта жадная бабища вхреначивает цены...
Браво господа, все кто бы против Питер-Авто! Хенаро как всегда оказался прав....
Это шутка какая то?...Администрация...вы что,беспорядков хотите?....
Теперь нужно что-то на зиму придумывать...
"Во-первых, нас побуждает к этому закон о транспортной безопасности, во-вторых, увеличение стоимости ГСМ и запчастей, кроме того, людям нужно повышать зарплату", - рассказаладиректор НП "Автолайн" Евгения Корюкова.
Вот теперь все встало на свои места, Корюкова эта драла глотку больше всех чтобы не пустить конкурентов "Питер авто на рынок, и теперь монополизировав рынок эта жадная бабища вхреначивает цены...
Браво господа, все кто бы против Питер-Авто! Хенаро как всегда оказался прав....
Теперь нужно что-то на зиму придумывать...