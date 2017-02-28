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В Новокузнецке проезд в маршрутках подорожает до 25 рублей

В Новокузнецке проезд в маршрутках подорожает до 25 рублей

Сегодня 15:01
939
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Родной Новокузнецк

Частные перевозчики заявили о подорожании проезда в маршрутках.

В Новокузнецке цена поездки с 18 рублей подскочит до 25 рублей, сообщает Novokuznetsk.su. По транспортной карте билет будет выгодней — 22 рубля.

Также проезд подорожает в Прокопьевске, Калтане и Осинниках, но на какую сумму, пока не уточняется.

«Во-первых, нас побуждает к этому закон о транспортной безопасности, во-вторых, увеличение стоимости ГСМ и запчастей, кроме того, людям нужно повышать зарплату», — рассказала изданию директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова.

Администрация Новокузнецка в курсе изменений, уточнила предпринимательница. Она также добавила, что автопарк в городе обновят, а сервису уделят дополнительное внимание.

Изменения вступят в силу уже 10 июля.

Напомним, в Кузбассе также вырастет стоимость проезда в муниципальном транспорте.

Комментарии 20
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Злючка
17 0
Оборзели! За что? Услуга цене не соответствует.
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Дон Хенаро 43782
12 1
Это шутка какая то?...Администрация...вы что,беспорядков хотите?....
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Дон Хенаро 43782
16 2
"Во-первых, нас побуждает к этому закон о транспортной безопасности, во-вторых, увеличение стоимости ГСМ и запчастей, кроме того, людям нужно повышать зарплату", - рассказаладиректор НП "Автолайн" Евгения Корюкова.

Вот теперь все встало на свои места, Корюкова эта драла глотку больше всех чтобы не пустить конкурентов "Питер авто на рынок, и теперь монополизировав рынок эта жадная бабища вхреначивает цены...

Браво господа, все кто бы против Питер-Авто! Хенаро как всегда оказался прав....
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Читатель
1 0
Дон Хенаро:
Это шутка какая то?...Администрация...вы что,беспорядков хотите?....
Я тоже против повышения, но беспорядков не будет... съедят также, как и все остальное.
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Хапаразигастус
5 1
Вовремя я самокат купил, для перемещения в пределах района по магазинам и на работу - идеальное ТС :)
Теперь нужно что-то на зиму придумывать...
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Питон
1 0
Дон Хенаро:
"Во-первых, нас побуждает к этому закон о транспортной безопасности, во-вторых, увеличение стоимости ГСМ и запчастей, кроме того, людям нужно повышать зарплату", - рассказаладиректор НП "Автолайн" Евгения Корюкова.

Вот теперь все встало на свои места, Корюкова эта драла глотку больше всех чтобы не пустить конкурентов "Питер авто на рынок, и теперь монополизировав рынок эта жадная бабища вхреначивает цены...

Браво господа, все кто бы против Питер-Авто! Хенаро как всегда оказался прав....
Кто был против-то? Госпожа Корюкова?! Любой адекватный человек понимает что конкуренция на руку потребителям, взгляните на рынок такси.
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Алексей
8 0
Если раньше народ мог проехать две - три остановки, то теперь будут ходить пешком! От этого у маршрутчиков денег не прибавиться! Семья из трех человек, может смело заказывать такси из дома, а не идти и ждать на остановке автобус! От левого берега к примеру, до вокзала на такси 70-80 руб!
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Елена
7 0
Зарплата не повышается такими темпами,как проезд в автобусе.. И да,услугу сначала до качества доведите, а потом уже цену повышайте. С запсиба на ильинку после 20,00 уехать практически не возможно.. Разве только в толпе и давке...
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Артём 9877
2 0
да, да, помню тут кирпичами исходили про каких то гастарбайтеров из СПб, которые наводнят город и будут убивать\насиловать
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Оксана И.
14 0
Если раньше народ мог проехать две - три остановки, то теперь будут ходить пешком! От этого у маршрутчиков денег не прибавиться! Семья из трех человек, может смело заказывать такси из дома, а не идти и ждать на остановке автобус! От левого берега к примеру, до вокзала на такси 70-80 руб!
Предлагаю лишить Корюкову лицензии и объявить тендер на ее маршруты, я думаю найдутся желающие по 18 возить. Пускай она по 25 воздух возит!
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Тата
2 0
Вовремя я самокат купил, для перемещения в пределах района по магазинам и на работу - идеальное ТС :)
Теперь нужно что-то на зиму придумывать...
Что тут придумывать... Хаски, сани и погнали!
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Артем
8 0
За эти деньги - делайте тогда поддержку транспортных карт во ВСЕХ автобусах!
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Хапаразигастус
0 0
Что тут придумывать... Хаски, сани и погнали!
Да, хаски! Отличная идея!
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News
9 0
"людям нужно повышать зарплату" ??? !!! за счет кого вы собрались это делать??? за счет тех кому зарплату не повышают???!!! вы что - издеваетесь?
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ААА
5 0
Сразу почти на 50%........ОБОРЗЕЛИ!!!! Они бы лучше так возили, как цены повышают!
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ААА
6 0
Зарплата у людей максимум на 7-10% поднялась за время так называемого "кризиса", зато проезд дорожает, комуналка дорожает, продукты дорожают. Уберите маршрутчиков, сделайте везде больше муниципалок, а то все развалили-продали, а теперь еще обдераловкой занялись.
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slon
2 0
Был в начале июня в Новосибирске цена 16 рублей, так там и маршрут по километрам не сравнимо с нашими и метро 20 рублей, вот и делайте выводы, хотя фирм перевозчиков очень много,
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м
2 0
насколько вообще правомерно повышение почти на полтос процентов? на работу ездить невыгодно
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Александр
0 0
буду ходить пешком, хорошо что не очень далеко, моих денег они не получат!!!!!!!
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