Если вы ещё не встречали в автобусе молодых людей с «вертушкой» в руках или хотя бы не раздражены тем, что постоянно слышите «спиннер» вокруг — наверное, вы из другой Вселенной.

ВашГород.ру разобрался, откуда взялась новая игрушка, и почему она так популярна.

Спиннер — что это вообще такое? И название какое-то странное.

Спиннер — игрушка-антистресс. Название буквально переводится как «крутилка» или вертушка.

Это небольшой симметричный предмет с подшипником в центре и прикреплёнными вокруг него деталями. Пользователь держится за неподвижную середину и вращает пальцами подвижную часть.

Спиннер в прошлом веке придумала американка, чтобы снимать у детей напряжение. Вскоре новинка стала популярна у родителей, воспитывающих гиперактивных малышей.

И откуда такой ажиотаж? Ведь с таким же успехом можно крутить ручку или перебирать чётки.

Спиннер сегодня — это хайповая вещь. Другими словами, он на пике популярности, особенно у подростков — как, например, в своё время тамагочи.

Производители грамотно прорекламировали товар.

«Вертушка-спиннер не только является стильной антистресс-игрушкой, но также и тренажёром, который помогает держать в тонусе кисти и пальцы рук. Кроме того, в процессе взаимодействия с крутилкой для рук уменьшается волнение и стресс, улучшается концентрация внимания, снижается раздражительность, эмоциональное состояние приходит в норму», — заявляет на своём сайте первый магазин спиннеров в России Handspinning.ru.

Другая заманчивая фишка спиннеров кроется в их разнообразии по форме, цвету, фактуре — очередной способ подчеркнуть свою индивидуальность, особенно для молодёжи.

Также некоторые СМИ заявили, что хайп вокруг новинки разросся в том числе из-за любителей спиннеров среди известных личностей. К ним относятся, например, Алексей Навальный и Иван Ургант.

И сколько такая забава стоит?

По-разному. В ларьках и подземных переходах можно найти спиннер за 150−300 рублей, на «Алиэкспрессе» цена стартует от сотни рублей. Максимум, сколько просят за игрушку — около 15 000 рублей.

Покупатели находятся — «Алиэкспресс», например, недавно назвал Россию вторым по величине рынком спиннеров в мире. На этом же сайте название игрушки стало самым популярным запросом за несколько месяцев.

А это безопасно?

В большинстве спиннеров нет мелких частей и острых концов. Однако доктора советуют не давать их маленьким детям: уже были случаи попадания деталей в дыхательные пути.

Также есть риск купить контрафактный спиннер с тяжёлыми металлами в составе.

Помимо этого, вертушку не рекомендуют людям с маниакальными расстройствами — она может стать ещё одной навязчивой привычкой.

Если спиннер и правда помогает снять стресс, я бы его купил — постоянно нервничаю. Эффект ведь доказан?

В этом-то вся загвоздка. По словам практикующего психолога, члена Федерации психологов образования России Аси Кузьминой, мнения экспертов на этот счёт разделились. Одни считают, что спиннер помогает снять напряжение, другие — что игрушка просто отвлекает.

«Важно отметить, что спиннеры изначально создавались, как средство для успокоения, которое можно использовать, чтобы оставаться сконцентрированным, но для людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), аутизмом, тревожным расстройством (повторяемые движения руками, постукивания пальцами, привычка крутить в руках предметы). Для этих групп людей есть потребность в постоянной стимуляции. Спиннер, несомненно, помогает им сосредоточиться — он создаёт фоновое движение, которое удовлетворяет эту потребность в постоянной стимуляции", — объяснила Ася Кузьмина.

По словам психолога, достоверных исследований о пользе спиннеров нет. Для людей без описанных выше психоневрологических особенностей это просто игрушка. Конечно, он влияет на ментальное здоровье — поддержит хорошее настроение, даст новые впечатления. А если вы решите учиться трюкам, то, как и любое другое хобби, спиннер поможет вам отвлекаться от неприятных эмоций.