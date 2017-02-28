Это не единственное преступление на их счету.

На скамью подсудимых сядут три жителя областного центра Кузбасса. Одному 29 лет, второму — 26, третьему — 31. Они обвиняются в целом ряде преступлений, среди которых вымогательство, грабежи, кражи, разбой, незаконное ношение огнестрельного оружия. Уголовное дело в отношении мужчин завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

В феврале 2015 года обвиняемые договорились совершать разбойные нападения на водителей большегрузных автомобилей. Для устрашения решили использовать пистолет и ножи. Реализовывать задуманное компания отправилась на автодорогу в районе города Топки, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Первыми жертвами стали мужчина и беременная женщина. Автомобиль, в котором находилась пара, злоумышленники заметили припаркованным на обочине дороги. Один из обвиняемых выстрелил в водителя, женщина успела перелезть на заднее сиденье.

Затем преступники перегнали машину в безлюдное место и зарезали женщину. При этом она просила не убивать её, рассказала, что беременна.

Добычей злоумышленников стали 3 мобильных телефона и около 20 тысяч рублей.

Тела потерпевших обнаружили местные жители. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В мае 2015 года 26- и 29-летний обвиняемые убили своего знакомого. Они договорились завладеть его автомобилем, чтобы потом продать его. Злоумышленники подкараулили мужчину в районе посёлка Плотниково.

Они остановили автовладельца, стали разговаривать, при этом 29-летний обвиняемый как бы в шутку стал толкаться, затем, также якобы шутя, со спины обхватил шею потерпевшего и задушил его, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Тело потерпевшего вывезли в Новосибирскую область и бросили лесополосе. Автомобиль забрали себе.

Обвиняемые содержатся под стражей. Со следствием они не сотрудничали, вину признали частично.

В рамках расследования потерпевшими от преступной деятельности обвиняемых признано 11 человек, допрошено порядка 110 свидетелей, проведено 29 судебных экспертиз, материалы дела составили 31 том, — отмечает пресс-служба Следкома.

Теперь слово за судом.