Квартиры покупают круглый год. Но все равно бытует мнение, что лучше всего приобретать новое жилье летом.

Однако среди экспертов нет единого мнения на этот счёт. Одни считают, то лето является идеальным временем для покупателя. Другие наоборот говорят, что летом цены конечно падают, но и предложений становится в разы меньше, а значит ничего нормального не купишь.

«Затишья на рынка нет — про „сезонность рынка“ это скорее миф. Кто действительно хочет продать — продаст, кто хочет купить — купит. Стоимость квартир не зависит от времени года, а зависит от желания продать (здесь играет роль такой фактор, как срочность). Своего рода „спецпредложением“ можно считать снижение ипотечных ставок банков — но это логичный процесс, который длится с прошлого года, и он не связан с сезонностью», сообщил журналистам ВашГород.ру специалист по недвижимости Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» в Новокузнецке Евгений Галкин.

Хотя в пользу летних сделок можно привести ряд веских аргументов. Один из них — возможность не вовлекать детей в хлопоты, связанные с приобретением и ремонтом квартиры. А отправить их в детский лагерь или в деревню к бабушке с дедушкой.

Да и летом риелторы и застройщики стараются проводить различные акции и ярмарки, где предлагают покупателям воспользоваться выгодными условиями. Как рассказала журналистам ВашГород.ру директор агентства недвижимости «Первая линия» Наталья Вальтфогель, в «летнем» состоянии рынок недвижимости пробудет до конца сентября. А пик цен на недвижимость приходится на конец октября- конец ноября.