Жителям мегаполисов советуют пересесть с машин и общественного транспорта на велосипеды.
Это позволит каждое утро снижать стресс, выяснили учёные из Канады. Они опросили 123 работника одной из местных компаний, которые добираются до офиса разными способами. Результаты показали, что у предпочитающих «велики» до начала рабочего дня также вырастала работоспособность. Об этом пишет «Здоровье.Mail.ru».
Ранее учёные сообщали, что у тех, кто добирается до офиса на велосипеде, на 45% реже находят рак и на столько же — сердечно-сосудистые заболевания.
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С утреца из Горок в Кремль на лисапеде, по утреннему забитому МКАДу! ммммм...как будет расти их работоспособность! песТнь!
А уж как в простых городах подскочит работоспособность после поездки на лисапеде уткнувших тэйблом в выхлопную трубу впереди едущего автобуса или КАМАЗа! Сказка!!
Про сердечно-сосудистые разом все забудут, кардиологи безработными станут.
С утреца из Горок в Кремль на лисапеде, по утреннему забитому МКАДу! ммммм...как будет расти их работоспособность! песТнь!
А уж как в простых городах подскочит работоспособность после поездки на лисапеде уткнувших тэйблом в выхлопную трубу впереди едущего автобуса или КАМАЗа! Сказка!!
Про сердечно-сосудистые разом все забудут, кардиологи безработными станут.