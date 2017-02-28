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Учёные рассказали, как снизить стресс перед работой

Сегодня 18:00
379
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Жителям мегаполисов советуют пересесть с машин и общественного транспорта на велосипеды.

Это позволит каждое утро снижать стресс, выяснили учёные из Канады. Они опросили 123 работника одной из местных компаний, которые добираются до офиса разными способами. Результаты показали, что у предпочитающих «велики» до начала рабочего дня также вырастала работоспособность. Об этом пишет «Здоровье.Mail.ru».

Ранее учёные сообщали, что у тех, кто добирается до офиса на велосипеде, на 45% реже находят рак и на столько же — сердечно-сосудистые заболевания.

Комментарии 7
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Я так кумекаю:
1 0
Работал бы на сдельщине - пересел бы на велосипед.)))
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Ledi Di
8 0
Жила бы в чистом городе,ездила бы на велосипеде!
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Срочно
10 3
Марго, срочно телеграфируй об этом в Москву, Кремль и во все мегаполисы!
С утреца из Горок в Кремль на лисапеде, по утреннему забитому МКАДу! ммммм...как будет расти их работоспособность! песТнь!
А уж как в простых городах подскочит работоспособность после поездки на лисапеде уткнувших тэйблом в выхлопную трубу впереди едущего автобуса или КАМАЗа! Сказка!!
Про сердечно-сосудистые разом все забудут, кардиологи безработными станут.
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сова
0 0
Марго, срочно телеграфируй об этом в Москву, Кремль и во все мегаполисы!
С утреца из Горок в Кремль на лисапеде, по утреннему забитому МКАДу! ммммм...как будет расти их работоспособность! песТнь!
А уж как в простых городах подскочит работоспособность после поездки на лисапеде уткнувших тэйблом в выхлопную трубу впереди едущего автобуса или КАМАЗа! Сказка!!
Про сердечно-сосудистые разом все забудут, кардиологи безработными станут.
Скорее ты с кумекаю станешь безработным )
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?
0 0
Скорее ты с кумекаю станешь безработным )
У тебя какая группа инвалидности Артем?
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Соколлега сдельщика
0 0
Скорее ты с кумекаю станешь безработным )
Земля - она круглая, лови свои пожелания затылком, дятeл!
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Дама
2 0
Тогда уж на работе нужен душ! И шкаф со сменной одеждой. А ьо сотрудники будут вонять-с
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