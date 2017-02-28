Жителям мегаполисов советуют пересесть с машин и общественного транспорта на велосипеды.

Это позволит каждое утро снижать стресс, выяснили учёные из Канады. Они опросили 123 работника одной из местных компаний, которые добираются до офиса разными способами. Результаты показали, что у предпочитающих «велики» до начала рабочего дня также вырастала работоспособность. Об этом пишет «Здоровье.Mail.ru».

Ранее учёные сообщали, что у тех, кто добирается до офиса на велосипеде, на 45% реже находят рак и на столько же — сердечно-сосудистые заболевания.