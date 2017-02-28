Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Новосибирцев ждёт дождливая и грозовая неделя

Горожане устроили «Детализацию Человека из Кемерова»

Сегодня 16:32
239
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Пресс-служба СГК, vk.com

В столице Кузбасса прошёл II Фестиваль уличного искусства «Детализация. Человек из Кемерова».

Он состоялся в формате опен эйр и был посвящён единой теме — «Человек из Кемерова». В центре города работали два десятка творческих площадок — от уличных танцев и музыки, стрит-арта до поэзии и театрализованных постановок.

Каждый гость фестиваля мог найти занятие по душе. Для желающих проводились экскурсии по знаковым местам областного центра, в том числе — экскурсия на Кемеровскую ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК), промышленный символ города, которая и дала старт «Детализации».

Генеральным партнёром фестиваля «Детализация» Сибирская генерирующая компания выступает уже второй год подряд, рассказали ВашГород.ру в пресс-службе энергохолдинга.

В течение года при поддержке СГК в Кемерове установят комплексы уличных спортивных тренажёров в разных районах города, детские площадки. Кроме того, будет приобретён экскурсионный автобус для музея-заповедника «Красная Горка», реализованы проекты в сфере культуры, экологии, образования и другие.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
женя
0 0
Щегловка мне больше нравится .
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ