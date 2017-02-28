В столице Кузбасса прошёл II Фестиваль уличного искусства «Детализация. Человек из Кемерова».

Он состоялся в формате опен эйр и был посвящён единой теме — «Человек из Кемерова». В центре города работали два десятка творческих площадок — от уличных танцев и музыки, стрит-арта до поэзии и театрализованных постановок.

Каждый гость фестиваля мог найти занятие по душе. Для желающих проводились экскурсии по знаковым местам областного центра, в том числе — экскурсия на Кемеровскую ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК), промышленный символ города, которая и дала старт «Детализации».

Генеральным партнёром фестиваля «Детализация» Сибирская генерирующая компания выступает уже второй год подряд, рассказали ВашГород.ру в пресс-службе энергохолдинга.

В течение года при поддержке СГК в Кемерове установят комплексы уличных спортивных тренажёров в разных районах города, детские площадки. Кроме того, будет приобретён экскурсионный автобус для музея-заповедника «Красная Горка», реализованы проекты в сфере культуры, экологии, образования и другие.