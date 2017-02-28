Крупнейший за Уралом киберспортивный фестиваль Good Line Open прошел 24 июня в новокузнецком ДК «Алюминщик».
Более двух тысяч жителей и гостей южной столицы Кузбасса посетили мероприятие, чтобы посмотреть на сражения лучших игроков Сибири и самим выявить сильнейшего в популярных компьютерных играх.
Призовой фонд размером 120 тысяч рублей от организатора — компании «Good Line» — разделили три команды: GGWP, Defiant и Solarity. Они стали лучшими в гранд-финалах по World of Tanks, Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Гости мероприятия соревновались в Hearthstone, Mortal Kombat и FIFA. А новокузнечанин Павел Пащенко ушел домой с приставкой Sony PlayStation 4. Именно его лотерейный билет оказался счастливым.
Всех участников Good Line Open поприветствовал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
«Вы ежедневно пользуетесь компьютерами, сетью, виртуальной реальностью, и это здорово, потому что за этими вещами будущее. А тот, кто в этом ничего не понимает, уже давно остался позади», — сказал глава города.
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