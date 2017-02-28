Накануне ВашГород.ру рассказал о повышении проезда в новокузнецких маршрутках до 25 рублей.

Мы решили сравнить цены на поездки в Новокузнецке с нашими городами-соседями из Сибири. Выяснилось, что с 10 июля проезд у новокузнецких частников станет одним из самых дорогих в СФО.

Проезд в муниципальном автобусе у нас пока что один из самых дешёвых

Напомним, в Кузбассе также планируют поднять цены на муниципальный транспорт. Объясняют это бедственным положением регионального бюджета.