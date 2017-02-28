Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отреагировал на информацию о повышении платы за проезд в частных автобусах.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, частные перевозчики намерены поднять стоимость проезда до 25 рублей. Изменения должны вступить в силу с 10 июля.

Местные власти считают, что причины резкого повышения стоимости проезда не обоснованы.

Администрация города признаёт существенный вклад, который вносят частные предприятия в сферу оказания городских услуг по перевозке горожан. За несколько лет предпринимателями в большинстве случаев был обновлен подвижной состав, приведена в порядок материально-техническая база, повысилась культура вождения и обслуживания пассажиров. Более того, это та сфера малого и среднего предпринимательства, которая обеспечивает занятость населения и налоговые поступления в бюджет. Глава города Сергей Кузнецов предложил предпринимателям, осуществляющим частные пассажирские перевозки, представить в администрацию города полное экономическое обоснование повышения стоимости проезда, — прокомментировали ситуацию в мэрии.

В среду, 28 июня, вопрос повышения оплаты проезда в маршрутках обсудят на совещании в администрации города.