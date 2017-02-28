Поезда со спецвагонами, в частности, проследуют по Кемеровской и Новосибирской областям.
В них пассажиры смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.
Специально оборудованные вагоны прицепят к поездам, следующим по регионам с высокими показателями распространённости ВИЧ. Это Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает «Интерфакс».
Акция организована Минздравом России совместно с РЖД. Она продлится с 8 июля по 20 октября 2017 года.
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