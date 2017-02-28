«Кузня» официально допущена к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017/18.

Подготовку к сезону «Металлург» начнёт в Новокузнецке в первой половине июля (конкретное число станет известно после определения даты начала регулярного чемпионата ВХЛ). С 15 по 31 июля запланирован сбор в Сочи. Там 29 числа состоится контрольный матч с одноимённым хоккейным клубом, сообщает пресс-служба «Металлурга».

С 1 по 7 августа «Металлург» станет участником розыгрыша Кубка Губернатора Нижегородской области. В первый день игр новокузнечаня сразятся со «Спартаком», 2 августа — с «Автомобилистом», 4 августа — с «Торпедо». На следующий день соперником «Кузни» станет «АК Барс», а 8 августа — «Салават Юлаев».

20 и 24 августа запланированы контрольные матчи с «Соколом» в Новокузнецке (20 августа) и в Красноярске (24 августа).

С 27 по 31 августа «Металлург» примет участие в мемориальном турнире Шилова в Санкт-Петербурге. Соперниками должны стать питерское «Динамо», балашихинское «Динамо», «Ермак», «Сокол» и «Химик».

Напомним, новокузнецкий «Металлург» был выведен из состава КХЛ 24 мая 2017.