В Новокузнецке состоится премьера спектакля «Три новеллы».

Он состоит из трёх одноактных пьес Уильяма Сарояна «Эй, кто-нибудь», Ричарда Мэттисона «Кнопка», Стивена Кинга «Корпорация «Бросайте курить». Подобный эксперимент в Новокузнецке проводится впервые,

Режиссёр Анатолий Борисов решил сыграть на вечных историях о любви и ненависти.

Новеллы привлекут внимание современного зрителя тем, что хотя события, описываемые в них, происходят в 20 веке, они не менее актуальны и для века информационных технологий, — сообщили в городском управлении культуры.