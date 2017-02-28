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Новокузнечанам покажут уникальный спектакль

Сегодня 09:18
336
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке состоится премьера спектакля «Три новеллы».

Он состоит из трёх одноактных пьес Уильяма Сарояна «Эй, кто-нибудь», Ричарда Мэттисона «Кнопка», Стивена Кинга «Корпорация «Бросайте курить». Подобный эксперимент в Новокузнецке проводится впервые,

Режиссёр Анатолий Борисов решил сыграть на вечных историях о любви и ненависти.

Новеллы привлекут внимание современного зрителя тем, что хотя события, описываемые в них, происходят в 20 веке, они не менее актуальны и для века информационных технологий, — сообщили в городском управлении культуры.

Спектакль представит театральный коллектив «Самолёт» театра детского творчества «Юность». Зрителей приглашают 29 июня в 19:00 (улица Тольятти, 74).

Стоимость билета — 200 рублей.

Подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке: 76−10−50.

Комментарии 4
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Антон
3 0
А почему спектакль проходит в обычной многоэтажке? У нас что сцен мало? Или Евса зажала сцену драмтеатра для театра детского творчества?
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Дмитрий
0 0
А почему спектакль проходит в обычной многоэтажке? У нас что сцен мало? Или Евса зажала сцену драмтеатра для театра детского творчества?
Потому что репертуарный план в театре формируется заранее а не как в кульке в последний момент, Юностью руководит кулек и планомерно ее разваливает.
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аватар
бревно Ленина
0 0
Потому что репертуарный план в театре формируется заранее а не как в кульке в последний момент, Юностью руководит кулек и планомерно ее разваливает.
Чот в евразовских клубах театральная жизнь кипит, особенно летом, что аж стены ходуном ходют, ага. Хиловатая отмаза.
ответить
аватар
бревно Ленина
0 0
Чот в евразовских клубах театральная жизнь кипит, особенно летом, что аж стены ходуном ходют, ага. Хиловатая отмаза.
Хоть евса, хоть евраза, без разницы.
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