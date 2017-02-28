В Новокузнецке состоится премьера спектакля «Три новеллы».
Он состоит из трёх одноактных пьес Уильяма Сарояна «Эй, кто-нибудь», Ричарда Мэттисона «Кнопка», Стивена Кинга «Корпорация «Бросайте курить». Подобный эксперимент в Новокузнецке проводится впервые,
Режиссёр Анатолий Борисов решил сыграть на вечных историях о любви и ненависти.
Новеллы привлекут внимание современного зрителя тем, что хотя события, описываемые в них, происходят в 20 веке, они не менее актуальны и для века информационных технологий, — сообщили в городском управлении культуры.
Спектакль представит театральный коллектив «Самолёт» театра детского творчества «Юность». Зрителей приглашают 29 июня в 19:00 (улица Тольятти, 74).
Стоимость билета — 200 рублей.
Подробности можно уточнить по телефону в Новокузнецке: 76−10−50.
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