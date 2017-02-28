Кемеровчан зовут загадать желания на фестивале водных фонариков.

Мероприятия пройдёт на берегу Красного озера в пятницу, 30 июня, и субботу, 1 июля. На месте горожане смогут загадать мечту и спустить фонарик на воду.

На фестивале в продажу разместят два типа фонариков: лотос и куб. Комплект из двух стоит 300 рублей, а один — 200, сообщили организаторы на страничке во «ВКонтакте». Те, кто не хочет покупать фонарики, смогут просто насладиться красивым зрелищем. Вход на мероприятие бесплатный.

Фестиваль водных фонариков начинается в 21.00.