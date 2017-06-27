У россиян появилась возможность купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой до 40 процентов. Правда, не на все места.

Со скидкой продаются билеты в конец вагона, с 33 по 37 места включительно, и на верхние боковые полки с нумерацией от 38 по 54.

На 20 процентов дешевле можно приобрести билеты в плацкартные вагоны на верхние полки с нумерацией от 2 по 32 включительно и на нижние боковых полки с нумерацией с 39 по 53.

Акция действует с 27 по 30 июня, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что скидки не суммируются с детским тарифом и льготами на проезд школьников. Школьникам предоставляется 50-процентная скидка на проезд в поездах круглый год.

Пока РЖД снижает цены на проезд в поездах, частные перевозчики Новокузнецка собираются поднять стоимость проезда в городском транспорте.