У россиян появилась возможность купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой до 40 процентов. Правда, не на все места.
Со скидкой продаются билеты в конец вагона, с 33 по 37 места включительно, и на верхние боковые полки с нумерацией от 38 по 54.
На 20 процентов дешевле можно приобрести билеты в плацкартные вагоны на верхние полки с нумерацией от 2 по 32 включительно и на нижние боковых полки с нумерацией с 39 по 53.
Акция действует с 27 по 30 июня, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что скидки не суммируются с детским тарифом и льготами на проезд школьников. Школьникам предоставляется 50-процентная скидка на проезд в поездах круглый год.
Пока РЖД снижает цены на проезд в поездах, частные перевозчики Новокузнецка собираются поднять стоимость проезда в городском транспорте.
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