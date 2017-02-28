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СибГИУ принимает первых абитуриентов

Сегодня 10:06
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
СибГИУ

20 июня стартовала приемная кампания СибГИУ, вуза с богатыми традициями и историей. Университет в этом году увеличил количество бюджетных мест и готов предложить выпускникам новые аккредитованные направления подготовки, расширен список направлений по магистратуре.

Прибавилось еще 91 бюджетное место. 1000 бесплатных вариантов обучения. Более 100 образовательных программ.

В Кузбассе немногие могут похвалиться внедрением технологии проектного обучения, акселерацией, Центром прототипирования и аддитивных технологий, отличными возможностями занятий спортом, в том числе регби и хоккеем.

В холл центрального входа металлургического корпуса, где располагается приемная комиссия, можно зайти просто ради любопытства — действующие модели промышленных разработок, выполненных вузовскими коллективами, 3D-принтер, мультимедийное сопровождение делают помещение для приема заявлений на поступление мини-технопарком, достойным коллективной экскурсии! Приходите, сами увидите!

Прием документов в СибГИУ продлится до 15 сентября.

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